Войната в Украйна:

Финансови затруднения спират завръщането на Малайзия във Формула 1

21 август 2025, 12:55 часа 346 прочитания 0 коментара
Финансови затруднения спират завръщането на Малайзия във Формула 1

Малайзия изключи да бъде домакин на Гран При във Формула 1 в близко бъдеще поради финансови причини и претоварения календар на състезанието, съобщи АФП.

Последното Гран При на Малайзия се състоя през 2017 година

За да получи Гран При, Малайзия "трябва да се ангажира да подпише договор за три или пет години в "Либърти Медия" (която държи търговските права на Ф1), което означава ангажимент от около 304 милиона евро за този период", посочи спортният министър на страната Хана Йео пред парламента. Към тази сума трябва да се прибавят още два милиона само за поддръжка на пистата според изискванията за високо ниво.

Гран При на Малайзия 2017

Азиатската държава прие първото си Гран При във Формула 1 през 1999 на Сепанг, а последното състезание бе през 2017. Високите цени принудиха Малайзия да се откаже от календара, като Сепанг продължава е е домакин на кръг от MotoGP.

ОЩЕ: "90% от хората във Ферари не искаха Хамилтън, ясно е защо бе привлечен"

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

В региона Сингапур организира нощно състезание във Формула 1, а Тайланд се надява да стане домакин на кръг от световния шампионат скоро. През юни правителството на Тайланд направи предложение от 1,2 милиарда долара, за да организира Гран При по улиците на Банкок от 2028. Малайзия не изключва напълно възможността да домакинства отново на кръг от Формула 1, но за целта частни компании трябва да платят цената.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ростислав Димитров
Ростислав Димитров Отговорен редактор
Формула 1 Малайзия Гран при на Малайзия информация 2025
Още от Още спорт
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес