Финансови затруднения спират завръщането на Малайзия във Формула 1

Малайзия изключи да бъде домакин на Гран При във Формула 1 в близко бъдеще поради финансови причини и претоварения календар на състезанието, съобщи АФП.

Последното Гран При на Малайзия се състоя през 2017 година

За да получи Гран При, Малайзия "трябва да се ангажира да подпише договор за три или пет години в "Либърти Медия" (която държи търговските права на Ф1), което означава ангажимент от около 304 милиона евро за този период", посочи спортният министър на страната Хана Йео пред парламента. Към тази сума трябва да се прибавят още два милиона само за поддръжка на пистата според изискванията за високо ниво.

Азиатската държава прие първото си Гран При във Формула 1 през 1999 на Сепанг, а последното състезание бе през 2017. Високите цени принудиха Малайзия да се откаже от календара, като Сепанг продължава е е домакин на кръг от MotoGP.

В региона Сингапур организира нощно състезание във Формула 1, а Тайланд се надява да стане домакин на кръг от световния шампионат скоро. През юни правителството на Тайланд направи предложение от 1,2 милиарда долара, за да организира Гран При по улиците на Банкок от 2028. Малайзия не изключва напълно възможността да домакинства отново на кръг от Формула 1, но за целта частни компании трябва да платят цената.