Георги Семерджиев създава проблеми зад решетките, преместиха в нов затвор

Осъденият за тежката катастрофа на булевард "Черни връх" в София Георги Семерджиев създава сериозни проблеми и зад решетките. След серия нарушения и опити за внасяне на забранени предмети, той е преместен от Централния софийски затвор в Бобов дол. Мярката е временна.

Темата беше коментирана и от правосъдния министър Георги Георгиев. "Точно заради такъв случай на неколкократно намерени и иззети забранени вещества и вещи, затворник, осъден ефективно на лишаване от свобода за катастрофата на бул. "Черни връх", днес е конвоиран и преместен в друг затвор като наказателна – принудителна – мярка. Законът ни дава тази възможност. Правила има в затвора, правила има навсякъде и те трябва да се спазват. Това е затвор, а не разграден двор", заяви той. Още: Две убити на бул. "Черни връх" млади жени: Окончателна присъда за Георги Семерджиев

През май тази година Върховният касационен съд постанови окончателна присъда от 20 години затвор за бившия футболист. На 5 юли 2022 г. тогава 35-годишният Семерджиев, зад волана на мощно "Ауди", блъсна такси на кръстовището на бул. "Черни връх" и ул. "Свети Наум". След удара колата му се заби в асансьора на метростанция "Европейски съюз" и се разцепи. Едната половина удари смъртоносно две млади жени – 26-годишната студентка Христина Дилева и 22-годишната Хариет Стефанович, които вървели по тротоара.

Забранени предмети

Междувременно проверки в затворите показват изключителна изобретателност при опитите за внасяне на забранени предмети. Само ден по-рано служители откриха три телефона, скрити в пъпеш, осем в печка и още един в тубичка с лекарство. "Това са най-фрапиращите случаи през последния месец и половина, които служителите на Главна дирекция 'Изпълнение на наказанията' успяха да разкрият и предотвратят", посочи министър Георгиев.

От началото на юли до момента са иззети 46 мобилни телефона и 29 пратки с наркотични вещества, укрити в дрехи, храни или тайници. Открити са и девет телефона във външна тоалетна на служебен паркинг пред затвор, както и устройства, подхвърлени край оградите. Има случаи на дрехи, напоени с наркотици, както и опити за пренасяне на вещества чрез лична кореспонденция. Още: Заради фалшива книжка: Георги Семерджиев с нова присъда

Министерството обяви, че текат извънпланови проверки във всички места за лишаване от свобода. От ГДИН подчертават, че се забелязва все по-голяма изобретателност при опитите да се наруши редът още на пропускателните пунктове. Те уверяват, че контролът при входовете и вътре в затворите ще остане засилен.