Не яжте това за обяд, ако не искате да ви се доспи

Диетолози посочиха четири храни, чието използване предизвиква усещане за летаргия. Техните препоръки са публикувани от Eat This, Not That!

„Газираните и други сладки напитки предизвикват незабавно повишаване на кръвната захар, последвано от бързо спадане. Тези колебания в нивата на захарта могат да имат отрицателен ефект върху енергията“, казва диетоложката Лиза Йънг. Вместо газирана напитка, тя препоръчва да се пие обикновена или газирана минерална вода. Тези зеленчуци са абсолютно задължителни, ако опитвате да отслабвате Диетолозите Къртни Д'Анджело и Триста Бест назоваха четирите основни зеленчуци за отслабване. Те включват спанак, червени чушки, брокол... Прочети повече Сладките също водят до повишаване на нивата на кръвната захар и предизвикват вялост. „След това може да последва бърз спад на кръвната захар, което може да накара хората да се чувстват сънливи и като цяло да се чувстват зле“, казва Лорън Манакър, авторка на The First-time Mother Cookbook. Според нея колкото повече захар ядеш, толкова повече ти се спи. Опасни са и непълнозърнестите продукти на базата на рафинирани зърнени храни. „Рафинираните зърнени храни, като тези в белия хляб и тестените изделия, могат да доведат до ниски нива на енергия. Бързо се усвоява, което води до рязко повишаване, но след това и намаляване на нивата на кръвната захар“, обяснява Ян. Диетолозите препоръчват да се откажете и от пърженото пиле. „Това определено е вкусно ястие, но след като го ядат, хората се чувстват отпуснати. Пържените храни като пърженото пиле са трудни за смилане и се считат за „тежки“. Комбинацията от мазнини и сол причинява усещане за тежест и намалена енергия“, казва Манакър. По-рано беше съобщено, че индийската диетоложка Бхакти Капур говори за шест диетични грешки срещу отслабването. По-специално, тя препоръчва да не се яде бързо и ходешком, да се откаже от честите закуски и да не се пие вода по време на хранене.

