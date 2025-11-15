Тази напитка подобрява храносмилането след вечеря

Войната в Украйна:

15 ноември 2025, 17:54 часа 0 коментара
Много култури имат традиция да се пият напитки след хранене, известни като дижестиви. Те често удължават приятното социално преживяване, но могат да имат и физиологична функция.

Кога е най-доброто време да се пие чай от мента

„След обилно хранене човек може да се чувства подут, муден или да има лошо храносмилане и да иска да намери начин да помогне с храносмилането и да облекчи дискомфорта. Една напитка след хранене може да успокои храносмилателния тракт, да насърчи релаксацията и да помогне на тялото да започне храносмилателния процес и да облекчи тези симптоми“, казва гастроентерологът д-р Адити Стантън пред Parade.

Тя добавя, че ефектът зависи от избраната напитка, а най-добри резултати се постигат с натурални варианти, които не са подсладени или алкохолни.

Тя посочва, че ментовият чай е изненадващо ефективна напитка за храносмилане.

„Ментата е това, което наричаме газогонно средство – просто казано, тя помага на тялото да изхвърли излишните газове“, обяснява д-р Брина Конър, посланик на здравето.

Д-р Стантън добавя: „Съдържа съединения като ментол и лимонен, които могат да помогнат за отпускане на мускулите в червата и намаляване на спазмите, подуването на корема и болката.“

Според нея, проучванията показват, че концентрираното масло от мента може да помогне за облекчаване на симптомите на синдром на раздразнените черва и че „чай от мента може да осигури подобни, макар и по-леки, ползи“.

Диетологът Катлийн Бенсън подчертава допълнителна полза за нервната система: „Топлината и ароматът могат да имат успокояващ ефект върху нервната система, насърчавайки естествената реакция на тялото към почивка и храносмилане.“

Д-р Конър е съгласен: „Това е ритуал. Забавянето на темпото и пиенето на топла напитка може да има успокояващ ефект върху целия ви организъм.“

Диетологът Аманда Сауседа отбелязва: „Хубавото на чая от мента е, че е достъпен, евтин и с нисък риск, така че е добър вариант, когато не се чувствате най-добре.“

Въпреки че чаят от мента е полезен, той не е за всеки. Д-р Конър предупреждава: „Най-голямото предупреждение е за хора с рефлукс – ГЕРБ – или хиатална херния. Тъй като отпуска гладките мускули, включително долния езофагеален сфинктер, може да насърчи стомашната киселина да се върне обратно в хранопровода, което е самото определение за киселини.“

Бенсън също така отбелязва, че има „някои доказателства, че чаят от мента може да намали производството на мляко по време на кърмене“ и посочва, че хората с проблеми с жлъчния мехур или чувствителност към мента трябва да бъдат предпазливи. Въпреки това, за повечето хора това си остава прост и нежен начин за стимулиране на храносмилането след хранене.

 

