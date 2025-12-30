5 витаминни дефицита, свързани с лош растеж на косата

Често срещаните проблеми с косата не винаги са генетични. Понякога хранителните ви навици играят важна роля за поддържането на здравето на косата. Редица витамини и техните дефицити могат да определят колко добре ще протече растежът на косата ви. Справянето с тези недостатъци може да помогне за по-добър растеж на косата и поддържане на цялостното ѝ здраве. Ето 5 витаминни дефицита, които са свързани с лош растеж на косата, а също така са споменати и хранителните източници, които могат да помогнат за справяне с тези дефицити.

Витамин А

Проучване в Nutrients Journal отбелязва, че адекватната консумация на витамин А е необходима за поддържането на здрава кожа и коса. Проучването обаче предупреждава също, че твърде много или твърде малко от витамина може да влоши здравето на косата.

Естествените хранителни източници включват: сладки картофи, моркови, тиква, спанак, папая, броколи, черен дроб, яйчен жълтък и мазна риба.

Витамин B7

Въпреки че дефицитът на биотин е рядко срещан при здрави популации, NIH отбелязва, че тежкият дефицит на биотин може да причини изтъняване на косата. Витамин B7 играе поддържаща роля във функцията на космените фоликули.

Естествените хранителни източници включват: яйчен жълтък, мляко, ядки, семена, бобови растения, овес, банани, спанак, гъби, авокадо.

Витамин С

Harvard Health отбелязва, че витамин C е необходим за усвояването на желязо от диетата. За някой, който има едновременно косопад и железен дефицит, добавките с витамин C могат да помогнат.

Често срещани източници на витамин C са: гуава, киви, папая, ананас, ягоди, червени чушки, спанак, домати, брюкселско зеле.

Витамин D

Проучванията показват участието на витамин D в инициирането на цикъла на космените фоликули. Необходими са обаче още изследвания, за да се разбере механизмът зад този процес. Дефицитът на витамин D е свързан и с белези от алопеция.

Хранителните източници включват: мазни риби, черен дроб, яйчен жълтък, растителни млека, портокалов сок, зърнени закуски, мляко и кисело мляко и най-важният - слънчевата светлина.

Витамин B9

Витамин B9 подпомага растежа и възстановяването на клетките. Според Healthline „изследванията, установяващи фолиевата киселина като метод за растеж на косата, са минимални. Едно проучване, публикувано в началото на 2017 г., разглежда 52 възрастни с преждевременно посивяване. Изследователите, стоящи зад проучването, откриват дефицит на фолиева киселина и витамини B-7 и B-12“.

Най-добрите естествени източници включват: спанак, къдраво зеле, цвекло, бамя, нахут, соя, цитрусови плодове, банани, фъстъци, бадеми, кафяв ориз и слънчогледови семки.

