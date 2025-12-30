5 храни, които помагат на бъбреците ви ефективно да филтрират токсините

Бъбреците работят тихо през целия ден. Когато бъбреците се затрудняват, токсините остават по-дълго в тялото и влияят на цялостното здраве. Според доклад, публикуван от СЗО , приблизително 674 милиона души живеят с хронично бъбречно заболяване. Те филтрират отпадъците, балансират течностите и поддържат кръвта чиста. Добрата новина е, че някои ежедневни храни могат да поддържат функцията на бъбреците по естествен начин. Тези храни не се „детоксифицират“ за една нощ, но помагат на бъбреците да си вършат работата по-добре с течение на времето, когато се консумират редовно и осъзнато. Ето 5 храни, които поддържат здравето на бъбреците.

Бутилкова тиква

Тиквата е нещо повече от летен зеленчук. Тя е богата на вода и калий, което помага на бъбреците да изхвърлят отпадъците, без да ги натоварва. За разлика от пакетираните напитки, сокът от тиква поддържа хидратацията без добавена захар или натрий.

Неговият мек характер е важен. Бъбреците работят най-добре, когато не са принуждавани. Тиквата подпомага бавния и постоянен поток на урината, което помага за намаляване на натрупването на токсини. Леко сварен или пресен сок е най-ефективен, особено за хора, склонни към дехидратация.

Чесън

Чесънът помага на бъбреците по косвен, но важен начин. Той намалява възпалението и помага за контролиране на кръвното налягане. Високото кръвно налягане е една от най-големите причини за увреждане на бъбреците.

Чесънът също така добавя силен вкус, което помага за намаляване на приема на сол. По-малкото сол означава по-малко натоварване на бъбречните филтри. Суровият или леко сготвен чесън запазва повечето от своите защитни съединения.

Ябълки

Ябълките помагат на бъбреците, като първо помагат на червата. Техните разтворими фибри свързват отпадъците в храносмилателната система и ги отстраняват чрез изпражненията. Това намалява количеството токсини, които бъбреците трябва да филтрират от кръвта.

Ябълките също така помагат за контролиране на скоковете на кръвната захар. Стабилните нива на захар предпазват малките кръвоносни съдове на бъбреците от дългосрочни увреждания. Консумацията на ябълки с кората добавя най-голяма полза.

Семена от кориандър

Семената от кориандър подпомагат производството на урина и помагат на тялото да освободи излишния натрий. Това намалява задържането на течности и натоварването на бъбреците.

Накисването на семена от кориандър за една нощ и пиенето на водата сутрин е традиционен навик с научен смисъл. Той подпомага нежното прочистване, без да принуждава бъбреците да работят в режим на стрес.

Карфиол

Много зеленчуци са здравословни, но с високо съдържание на калий, което може да натовари слабите бъбреци. Карфиолът се откроява, защото е богат на фибри, витамин C и антиоксиданти, като същевременно е с ниско съдържание на калий.

Той също така подпомага пътищата за детоксикация на черния дроб, което косвено помага на бъбреците, като намалява токсичното натоварване. Карфиолът на пара или леко сотиран е по-ефективен от пържените варианти.