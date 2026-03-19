Вижте листата на "ДПС-Ново начало" за парламентарните избори на 19 април в 3 МИР - Варна

19 март 2026, 11:57 часа 223 прочитания 0 коментара
Вижте листата на "ДПС-Ново начало" за парламентарните избори на 19 април в 3 МИР - Варна

Представяме ви листата на "ДПС-Ново начало" в 3 МИР - Варна за предстоящите предсрочни парламентарни избори на 19 април:

1. Йордан Кирилов Цонев

2. Ерджан Себайтин Ебатин

3. Ертен Белгинова Анисова

4. Нурай Ахмед Басри

5. Мехмед Хасанов Мехмедов

6. Мехтил Себайдин Ибрям

7. Айджан Шефкет Мустафова

8. Мехмед Хасанов Хасанов

9. Али Бекиров Хасанов

10. Георги Василев Георгиев

11. Рафет Ердинчев Бекиров

12. Айлин Исмаил Кадир

13. Октай Мемиш Мустафов

14. Симона Атанасова Стоянова

15. Мустафа Ахмедов Мустафов

16. Аксудан Нежат Мехмед

17. Емре Ергин Есад

18. Георги Христов Христов

19. Алеко Тодоров Атанасов

20. Хюсеин Ерол Хюсеин

21. Емел Адем Исмаил

22. Юнуз Мустафа Юнуз

23. Левент Бейхан Юсуф

24. Тунай Тахир Салиев

25. Мартин Юлиянов Михайлов

26. Неджвет Бехчет Шакир

27. Николай Кръстев Николаев

28. Хасан Ергун Хасан

29. Юсеин Халил Юсеин

30. Милен Демиров Огнянов

31. Айдън Мустафа Байрам

Ивайло Анев
Ивайло Анев Отговорен редактор
