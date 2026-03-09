Правителството на Гюров:

Градският транспорт във Варна излиза на едноседмичен протест

Работниците в градския транспорт във Варна излизат на протест. Те ще блокират и Аспаруховия мост. Работниците настояват за осигуряване на средства за минимум 5% увеличение на основните месечни заплати със задна дата от 1 януари 2026 г. Необходимият ресурс за това е в размер на 1.3 млн. евро. Недоволството им ще продължи цяла седмица, каза в ефира на БНТ Ана Ковачева, областен координатор на КНСБ.

В Русе шофьорите и работещите в градския транспорт също ще протестират. Действията ще доведат до блокиране на линиите от градския транспорт - № 2, № 9, № 24, № 16 и № 19.

Те също настояват за осигуряване на средства от бюджета за поне 5% увеличение на основните месечни заплати със задна дата.

Протести на служителите в „Български пощи“ ще се проведат тази сутрин в няколко града на страната. Те ще излязат пред станциите в София, Бургас и Русе и временно няма да обслужват клиенти. Основното им искане е увеличение на основните им месечни възнаграждения.

