"Протестът днес е само предупредителен": Недоволство сред работещите в градския транспорт във Варна

Протестът на работещите в градския транспорт във Варна днес е само предупредителен. Това каза вицепрезидентът на КНСБ Тодор Капитанов, който дойде в крайморския град, за да подкрепи недоволните служители на дружеството, които проведоха автошествие с личните си автомобили, след което блокираха движението по Аспаруховия мост.

"Все още няма 5% увеличение в удължителния бюджет за субсидирането на градския транспорт както във Варна, така и в Русе и в София", каза Капитанов. По думите му с предходния закон е постигнато увеличение на заплатите в бюджетния сектор, с изключение на тези в градските транспортни фирми, пощите, БДЖ и НКЖИ. "Това е несправедливо, всички получиха, само тези дружества - не, изтъкна вицепрезидентът на КНСБ и уточни, че синдикатът настоява това да бъде променено и то със задна дата - от 1 януари 2026 г.", изтъкна той, цитиран от БТА.

По думите му държавата трябва да осигури пари за Община Варна и транспортните работници да получат увеличението си, като става дума за 1,3 млн. евро. Той допълни, че на този етап с удължителния бюджет увеличението само ще компенсира инфлацията и ще се отстрани несправедливостта за едни има, а за други -не. След това, когато има редовен бюджет, при разговорите по неговите параметри, синдикатът ще настоява за допълнителнителни 10, а някъде и 15%, увеличение на заплатите.

Капитанов каза още, че за недоволството в градските транспортни фирми са водени разговори с Министерството на финансите и с управляващите, от които зависи решението на проблема. По думите му към настоящия момент има заявена добра воля, но все ще няма резултати. Ако не ни чуят, се обсъжда вариант Варна да остане изцяло без градски транспорт, посочи вицепрезидентът на КНСБ.