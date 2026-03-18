Спецакция срещу купуването на гласове във Варненска област

Превантивна полицейска операция срещу контролирания вот започна рано тази сутрин във Варненско. В акцията участват служители на различни структури на МВР, които извършват проверки на адреси и лица, за които може да има данни за участие в незаконни практики. Целта на операцията е да се предотвратят опити за манипулиране на изборния процес и да се гарантира честността на вота.

"Акцията е против битовата престъпност и престъпления против политическите права на гражданите. Участва и Жандармерията. Има набелязани цели", обясни в ефира на Нова телевизия главен инспектор Стоян Енев, началник на сектор „Издирване” към ОДМВР – Варна.

До момента общо трима души са задържани. По информция на БНТ единият задържан е свързан с нарушаване на изборния правила, както и за извършени други престъпления. Той е криминално проявен. Другите двама задържани също са криминално проявени лица.