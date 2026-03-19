Вижте листата на "ДПС-Ново начало" за парламентарните избори на 19 април в 4 МИР - Велико Търново

Представяме ви листата на "ДПС-Ново начало" в 4 МИР - Велико Търново за предстоящите предсрочни парламентарни избори на 19 април:

1. Йордан Кирилов Цонев

2. Гюнай Мюмюнов Далоолу

3. Сунай Хасанов Мунков

4. Ферах Синанова Пъцева

5. Мъстън Феимов Еминов

6. Зия Алиев Алиманов

7. Атанас Дончев Бъчваров

8. Здравко Валентинов Добрев

9. Ивелин Якимов Розинов

10. Митко Станчев Станев

11. Деница Кирилова Василева

12. Самир Филипов Димитров

13. Невена Блажева Иванова

14. Джейхун Назми Халил

15. Галя Христова Йорданова

16. Ивайло Данаилов Карамфилов

