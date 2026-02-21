Тревога във Велико Търново: Река Янтра е покачила нивото си с 2 метра за часове

За по-малко от денонощие нивото на река Янтра във Велико Търново се е покачило с 2 метра и е достигнало почти на метър от рисковите стойности. И в момента в цялата област продължа интензивния снеговалеж.

Вчера в ранния следобед нивото на река Янтра във Велико Търново е започнало рязко да се повишава и за по-малко от денонощие се е повишило с 2 метра и достигна до 3,28 метра, при критични стойности 4,5 метра, в района на църквата "Свети 40 мъченици". Високата вода идва главно от горното течение на река Янтра. Около 10:00 часа нивото на водоемите започна да спада, но те остават под денонощно наблюдение.

На територията на област Велико Търново няма затворени пътища, но навсякъде движението се осъществява при зимни условия. Около 10:00 часа на главния път София - Варна, при разклона за великотърновското село Балван джип се удари челно в снегорин. Веднага на място се образуваха опашки от чакащи коли и камиони, но до затваряне на движението в този участък не се стигна. От "Пътна полиция" апелират водачите да тръгват подготвени за зимни условия.

