20 хектара лозя под карантина заради опасна болест

16 март 2026, 11:25 часа 347 прочитания 0 коментара
Над 20 хeктара лозя са поставени под карантина от Агенцията по храните (БАБХ) в област Велико Търново. Мярката е предприета заради опасната болест фитоплазма - причинител на златисто пожълтяване по лозята. Болестта се смята за една от най-опасните в лозята в Европа. Тя може да доведе до намаляване на добивите наполовина и до постепенно изсъхване на лозовите растения.

Поради високия риск от зараза, фитоплазмата е определена като карантинен вредител в Европейския съюз и подлежи на строг фитосанитарен контрол.

В Търновско наличието на патогена е потвърдено чрез молекулярни изследвания в централна лаборатория на Агенцията по храните след подаден сигнал от научно-изследователски институт и от собственика на насажденията.

Около карантинираните площи е определена буферна зона в размер на около 140 хектара за срок от една година, през която ще бъдат направени пълни обследвания на лозовите насаждения в района.

Ще се вземат проби и ще се следи за наличие на преносителя на болестта с цел да се ограничи заболяването и да се защити лозарския сектор в страната.

Виолета Иванова Отговорен редактор
