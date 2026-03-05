Политическа атака или еко риск: "Кроношпан" поднови дейността си и сагата продължава

Сагата "Кроношпан" във Велико Търново продължава на фона на възобновената дейност на завода за преработка на дървесина.

След като дружеството пусна линията за производство на плочи от дървесни влакна, служебният областен управител на Велико Търново Валентин Михайлов изиска от Регионалната здравна инспекция информация има ли риск за човешкото здраве.

Административно нарушение или политическа атака

Регионалната екологична инспекция направи няколко проверки и съобщи, че ще състави акт на дружеството. От компанията заявиха, че атаката срещу тях е от политически кръгове заради бизнес интереси.

Линията за ПДЧ продължава да е запечатана.

Така стана ясно, че РИОСВ – Велико Търново отново ще състави акт на "Кроношпан България" за установеното административно нарушение, свързано с неспазване на условие в комплексното разрешително.

В края на миналия месец след пускането в експлоатация на линията за МДФ постъпиха десетки граждански сигнали за миризми извън производствената площадка на завода.

Източник: БГНЕС

В част от сигналите се говори за предизвикано дразнене на очите и наличие на остра, задушлива миризма, от която гражданите получават физическо неразположение, съобщиха от екологичната инспекция.

Това беше и причината служебният областен управител Валентин Михайлов да изиска информация от РЗИ дали дейността на завода на "Кроношпан" застрашава здравето на жителите на Велико Търново. Спешни проверки поиска и кметът на Велико Търново Даниел Панов, предаде БНР.

Дружеството излезе със съобщение, в се посочва, че в последната половин година срещу компанията се води "целенасочена кампания, която надхвърля рамките на стандартен институционален контрол. Налице е съвпадение между икономически интереси и политически позиции, което поставя под съмнение реалните мотиви зад публичния и административен натиск“.

От "Кроношпан" обаче не посочват имена.

Ръководството на завода уточни, че изпълнява решението на върховния административен съд и линията за ПДЧ остава пломбирана.