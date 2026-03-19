19 март 2026, 12:05 часа 224 прочитания 0 коментара
Вижте листата на ГЕРБ-СДС за парламентарните избори на 19 април в 4 МИР - Велико Търново

Представяме ви листата на ГЕРБ-СДС в 4 МИР - Велико Търново за предстоящите предсрочни парламентарни избори на 19 април:

1. Костадин Георгиев Ангелов

2. Валентин Василев Точков

3. Димитър Стойков Николов

4. Людмил Хараламбев Гецов

5. Кристиян Василев Кирилов

6. Венцислав Милков Георгиев

7. Емил Денчев Енчев

8. Стефан Иванов Бранзелов

9. Росица Генкова Генчева

10. Ани Николаева Брайнова

11. Камен Илиянов Илиев

12. Диана Костадинова Попова

13. Никифор Тодоров Тодоров

14. Мая Георгиева Чолакова

15. Михаела Валентинова Господинова

16. Валентин Момчилов Петров

Ивайло Анев Отговорен редактор
листи предсрочни парламентарни избори 2026
