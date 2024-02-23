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Вечерен виц: Докторе...

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Вечерен виц: Докторе...
Снимка: iStock

- Докторе, боли ме десния крак.

- Бабо, това е от годините.

- Ааа, не ме лъжи! И левио ми е на толкова години, па не ме боли!

 

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