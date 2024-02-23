Вечерен виц: Докторе...
- Бабо, това е от годините.
- Ааа, не ме лъжи! И левио ми е на толкова години, па не ме боли!
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Редактор:
Сашка Христова
Етикети: вицове