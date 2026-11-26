Един от най-дългоочакваните стадионни проекти в България може най-после да бъде завършен. След години на строителство и многократни отлагания вече има нова заявка за окончателното приключване на работата по съоръжението. Бизнесменът Марин Митев разкри, че грубият строеж е готов, а следващата голяма стъпка е оборудването на стадиона. Амбицията е той да бъде завършен до края на 2027 година.

Стадион "Варна" трябва да бъде готов до края на 2027 година

Става въпрос за стадион "Варна", чието изграждане продължава вече близо две десетилетия. В интервю за БНР Марин Митев коментира напредъка по проекта и обясни какво предстои до окончателното му завършване. "Казвам за осми път - ние нямаме задължение да правим стадион. Правим го от добра воля", заяви бизнесменът.

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По думите му в момента в строителството се влагат средства от "Спортен комплекс Варна" и "Химимпорт", като той посочи сумата от 20 милиона. Митев обясни, че очаква и допълнително финансиране от държавата.

Грубият строеж е приключил, остава оборудването

"7 милиона мисля, че имаме да вземем от държавата. В момента грубият строеж е приключил. С тези пари трябва да го оборудваме и да е готов", обясни Митев. Бизнесменът изрази надежда, че проектът ще бъде окончателно завършен през 2027 година, като посочи 30 декември за ориентировъчна крайна дата.

Стадион "Варна" е сред най-продължителните инфраструктурни проекти в българския спорт. Въпреки обявения срок предстои да стане ясно дали финансирането и оставащите дейности ще позволят съоръжението действително да бъде готово до края на следващата година.

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