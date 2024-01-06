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Вечерен виц: Мъж и жена

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Вечерен виц: Мъж и жена
Снимка: iStock

Мъж и жена на първа среща:

- За първи път се виждаме, къде са ти цветята?

- Боксерките ми са на маргаритки...

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