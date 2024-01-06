Вечерен виц: Мъж и жена
- За първи път се виждаме, къде са ти цветята?
- Боксерките ми са на маргаритки...
Вижте всички последни новини от Actualno.com
Още от ВИЦОВЕ:
Виц за добро утро: Защо някои хора
Виц за добро утро: Говорят си две блондинки
Вечерен виц: Телефонно повикване
Виц за добро утро: Скъпи, утре пристига мама
Вечерен виц: Просто не му давай
Виц за добро утро: Жената каза
Вечерен виц: Що ти е синьо окото
Виц за добро утро: Лелче, тези маргаритки
Редактор:
Сашка Христова
Етикети: вицове