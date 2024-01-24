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Вечерен виц: Разговор в чата

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Вечерен виц: Разговор в чата
Снимка: iStock

Разговор в чата:

- Здравей?

- Здрасти!

- Познаваме ли се?

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- Не, но може да ми разкажеш за теб!

- Аз съм Ваня. Живея в Люлин, работя като фото модел, свиря на цигулка и пиано. Много обичам да чета поезия, пея в операта, говоря три езика. Участвам в два кръжока и преподавам танци! Мога да готвя и обичам къщната работа... Ами общо взето това е. Кажи ми сега нещо за себе си?

- Аз съм Петьо... и пия!

 

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