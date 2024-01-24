Вечерен виц: Разговор в чата
- Здравей?
- Здрасти!
- Познаваме ли се?
- Не, но може да ми разкажеш за теб!
- Аз съм Ваня. Живея в Люлин, работя като фото модел, свиря на цигулка и пиано. Много обичам да чета поезия, пея в операта, говоря три езика. Участвам в два кръжока и преподавам танци! Мога да готвя и обичам къщната работа... Ами общо взето това е. Кажи ми сега нещо за себе си?
- Аз съм Петьо... и пия!
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Редактор:
Сашка Христова
Етикети: вицове