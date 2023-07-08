Виц за добро утро: Бай Ганьо отишъл на море

Бай Ганьо отишъл на море. Харесал си едно местенце на плажа и почнал да се съблича. Когато си свалил единия чорап, някакъв човек възкликнал възмутено:

- Боже мой, какъв мръсен крак! Залагам хиляда лева, че в целия свят няма по-мръсен крак от този! Бай Ганьо му се заканил с пръст и казал строго: - Да не се отметнеш от хилядата лева, ей! И си събул другия чорап! Вицове за Иванчо Вицове за счетоводители Супер смешни вицове Стари български вицове

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