Виц за добро утро: Бай Ганьо отишъл на море
- Боже мой, какъв мръсен крак! Залагам хиляда лева, че в целия свят няма по-мръсен крак от този!
Бай Ганьо му се заканил с пръст и казал строго:
- Да не се отметнеш от хилядата лева, ей! И си събул другия чорап!
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Редактор:
Сашка Христова
Етикети: вицове