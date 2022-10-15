Виц за добро утро: Двама мъже се срещнали пред райските порти

Двама мъже се срещнали пред райските порти и завързали разговор.

- Ти как умря?

- Замръзнах.

- Ужас! Какво е чувството да замръзнеш до смърт?

- Доста е кофти отначало. Трепериш от студ, получаваш болки в пръстите. Но все пак е добър начин да си заминеш. А ти как умря?

- Получих сърдечен удар. Знаех, че жена ми ми изневерява, така че един ден се появих изненадващо вкъщи. Втурнах се в спалнята и я намерих сама. Плетеше. После изтичах в мазето, но нямаше никой там. Изтичах и на втория етаж, но и там нямаше никой. Затичах се към тавана и тъкмо стигнах там и получих удар и умрях.

- Каква ирония!

- Какво искаш да кажеш?

- Ако беше погледнал във фризера и двамата щяхме да сме живи сега.

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