Виц за добро утро: Двама мъже се срещнали пред райските порти
- Ти как умря?
- Замръзнах.
- Ужас! Какво е чувството да замръзнеш до смърт?
- Доста е кофти отначало. Трепериш от студ, получаваш болки в пръстите. Но все пак е добър начин да си заминеш. А ти как умря?
- Получих сърдечен удар. Знаех, че жена ми ми изневерява, така че един ден се появих изненадващо вкъщи. Втурнах се в спалнята и я намерих сама. Плетеше. После изтичах в мазето, но нямаше никой там. Изтичах и на втория етаж, но и там нямаше никой. Затичах се към тавана и тъкмо стигнах там и получих удар и умрях.
- Каква ирония!
- Какво искаш да кажеш?
- Ако беше погледнал във фризера и двамата щяхме да сме живи сега.
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Редактор:
Сашка Христова
Етикети: вицове