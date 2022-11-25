Виц за добро утро: Мъж гледа куче, което гони топка
- Как може да има толкова глупаво същество, което да му доставя удоволствие да гони една топка?
Жената погледнала мъжа си и му отговорила:
- Не се притеснявай скоро ще гледаш много глупави същества, които гонят една топка, нали започва Световното!
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Редактор:
Сашка Христова
Етикети: вицове