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Виц за добро утро: Мъж гледа куче, което гони топка

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Виц за добро утро: Мъж гледа куче, което гони топка
Снимка: iStock/Guliver

Мъж, гледайки куче, което гони топка, пита жена си:

- Как може да има толкова глупаво същество, което да му доставя удоволствие да гони една топка?

Жената погледнала мъжа си и му отговорила:

- Не се притеснявай скоро ще гледаш много глупави същества, които гонят една топка, нали започва Световното!

 

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