Виц за добро утро:
- Искам от ястието на господина в ъгъла!
Сервитьорът се връща след малко с насинено око.
- Не си го дава.
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Редактор:
Сашка Христова
Етикети: вицове