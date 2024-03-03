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Виц за добро утро:

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Виц за добро утро:
Снимка: iStock

В ресторанта:

- Искам от ястието на господина в ъгъла!

Сервитьорът се връща след малко с насинено око.

- Не си го дава.

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