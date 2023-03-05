Виц за добро утро: Образование?
- Нямам.
- Трудов стаж?
- Никакъв.
- Защо искате да работите в нашата фирма?
- Всъщност не искам.
- Нает сте.
- А бе, татеее...
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Редактор:
Сашка Христова
Етикети: вицове