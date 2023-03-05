Webground
Днес 13 Вчера 110

Виц за добро утро: Образование?

555
Виц за добро утро: Образование?
Снимка: Thinkstock/Guliver

- Образование?

- Нямам.

- Трудов стаж?

- Никакъв.

- Защо искате да работите в нашата фирма?

- Всъщност не искам.

- Нает сте.

- А бе, татеее...

 

Вицове за Иванчо

Вицове за счетоводители

Супер смешни вицове

Стари български вицове

Вижте всички последни новини от Actualno.com

Още от ВИЦОВЕ:

Вечерен виц: Между ключари

Виц за добро утро: Шефе, кога ще получим заплата?

Вечерен виц: Срещат се двама съученици

Виц за добро утро: Шефе, може ли...

Вечерен виц: Влиза един човек във фризьорския салон

Виц за добро утро: Двама мъже разговарят

Вечерен виц: Като момче мечтаех да стана моряк.

Виц за добро утро: Много хубава кола имаш, Пеше!

Вечерен виц: Здравейте, казвам се Гошо

Виц за добро утро: Две жени разговарят

Етикети:

Предишна новина Предишна
Новините от днес
Следваща Следваща новина
Помогнете на новините да достигнат до вас!

Радваме се, че си с нас тук и сега!

Посещавайки Actualno.com, ти подкрепяш свободата на словото.

Независимата журналистика има нужда от твоята помощ.

Всяко дарение помага за нашата кауза - обективни новини и анализи. Бъди активен участник в промяната!

И приеми нашата лична благодарност за дарителство.

Банкова сметка

Име на получател: Уебграунд ЕООД

IBAN: BG53UBBS80021021528420

BIC: UBBSBGSF

Основание: Дарение за Actualno.com

Интервю

Още
Доц. Георги Вълчев: Трети март е повод за национална гордост, не преклонение пред Русия (ВИДЕО)

Националният ни празник винаги се свързва с Руско-турската о...

Последни
Виц за добро утро: Образование?
Виц за добро утро: Образование?

- Образование? - Нямам. - Трудов стаж? - Никакъв. - Защо искате да работите в нашата фирма? - Всъщност не искам. - Нает сте. - А бе,...

НАЙ-ЧЕТЕНИ
Украйна изглежда се готви да отстъпи от Бахмут, руски командир с важно предупреждение (ВИДЕО)
Украйна изглежда се готви да отстъпи от Бахмут, руски командир с важно предупреждение (ВИДЕО)

Украинската армия изглежда се подготвя за контролирано отстъпление от символа на украинската съпротива Бахмут. Това е основният извод, който...

НАЙ-ПОПУЛЯРНИ
Плодът, който пушачите задължително трябва да ядат
Плодът, който пушачите задължително трябва да ядат

Правилната диета може да подобри състоянието на белите дробове, включително и на пушачите. Това твърдят учени от САЩ. Плодът, който пушачите...