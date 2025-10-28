В Северна Македония като у нас: Пари, избори и скрити намерения*

Авторът на този анализ, журналистът Владимир Перев, е македонски българин. Той е носител на наградата „Будител на годината“. Бил е дългогодишен телевизионен журналист, работил е в Македонската телевизия и е уволнен от там заради пробългарските си възгледи. Сега издава и пише във вестник “Трибуна“, където е поместен анализът.

Лична и колективна апатия

Обикновеният македонец трудно понася избирателните процеси. Притиснат между бедността и несигурността за бъдещето си, между надеждите и песимизма, той бавно навлиза в процес на лична и колективна апатия, процес, който най-добре се вижда в броя на участниците в изборите и в невалидните бюлетини.

Още: Доц. Спас Ташев: Победата на ВМРО-ДПМНЕ в Северна Македония ще втвърди антибългарската линия

Ако в това, което амбициозно наричахме социализъм и самоуправление, където имаше пълна сигурност за края и резултатите от изборите, след обявяването на независимостта ни навлязохме във фаза на пълна несигурност.

Не само за резултатите, но и за несигурността за пътя, който партиите ще поемат, независимо дали са победители или победени. Този следизборен път най-често е в пълно противоречие с прокламираните позиции и постулати, които ни казват партийните лидери.

Ето защо в предизборния период толкова често чуваме умни хора да казват сериозни глупости, както и не толкова умни хора да казват разумни неща. Това не изненадва никого, изявленията и на двете партии се пишат от партийните центрове, според нуждите на лидера и партията.

От Любчо Георгиевски до Християн Мицкоски

Още: Първи резултати: Убедителна победа на ВМРО-ДПМНЕ на местните избори в Северна Македония

Македония е на път да приключи с изборите за местна власт. Както на всички избори, и на тези избори няма честност. Преди всичко, вместо с местни проблеми и търсене на решения за всекидневието на гражданите, сме заети с насилствено предизвикана криза с боклука в Скопие, с арести и криминални дела из градовете на страната, но най-вече с “планетарни“ проблеми, които би трябвало да бъдат повдигнати на парламентарни избори.

Тук обезценяването на личности и процеси е на високо ниво. Работата не е нова. Още на първите парламентарни избори СДСМ и нейните тайни сателити се опитаха да демонизират личността на лидера на ВМРО ДПМНЕ Любчо Георгиевски, както чрез неговия нелеп и личен статус, така и чрез неговата “българофилска“ политика, която и до днес си остава рак на македонските политици от всякакъв вид.

Митът за Любчо остана, но управлението му беше насилствено свалено от паравоенните формирования на ОУК и с това, до голяма степен, приключи кариерата на първия министър-председател на ВМРО.

Снимка ФБ профил на Мицкоски

Остана ДПМНЕ на Груевски и Мицкоски, напълно сърбизирана и подчинена на сръбско-руските интереси на Балканите и сега в опит да опустоши личността на Али Ахмети, лидерът на ОКР, който счупи управлението на Георгиевски. При това не беше пощаден и бившият лидер на СДСМ Зоран Заев. Но сега ситуацията е малко по-различна.

Още: Скопие се плъзга към "третата сръбска република": Албанците в Северна Македония притеснени

Абсолютна власт, абсолютна корупция

Вече беше казано. Абсолютната победа, която Мицкоски желае, със сигурност означава и абсолютна власт, абсолютна безотговорност и вероятно така желаната абсолютна безнаказаност за абсолютна корупция.

Това е мечтата на всеки автократ, а Путин е най-добрият пример за това днес. Премиерът Християн Мицкоски има проблем с българите и Конституцията, има проблем с албанците от ДУИ и Ахмети и смята, че това са проблеми, които ще се отразят в бъдещото му управление.

Това е вярно, но проблемът е в историческите спомени за управлението, народа и европейските ценности, на които ние отдаваме толкова малко значение. Вярно е само, че министър-председателят има проблем с историята и собственото си място в нея.

Още: В навечерието на местния вот: Македонският вътрешен министър вижда хибридни заплахи

Любчо Георгиевски е историческа личност. Той е първият човек, който от революционната организация на д-р Татарчев до Тодор Александров, а след това като „терористичната“ ВМРО на Ванчо Михайлов, създава партия и печели първите демократични избори и става първият истински министър-председател на свободна и независима Македония.

Той е първият политик в историята, който заедно с българския министър-председател Иван Костов обнародва Декларация за приятелство с България и отваря не само физическите, но и психическите граници между единния народ от двете страни на Осогово. Той е част от съвременната македонска история и ще остане в нея като такъв.

Кост в гърлото на ДПМНЕ

Ако посткомунистите и югоносталгиците, въплътени във фигурата на Киро Глигоров, Стоян Андов, Бранко Цървенковски и другите бивши югославски ръководства, лесно се справиха с Любчо Георгиевски, Али Ахмети е кост в гърлото на Мицкоски и ДПМНЕ.

Снимка ФБ профил на Али Ахмети

Още: Драма с опозиционната партия на албанците преди местните избори в Северна Македония

В този политически и исторически момент Али Ахмети е единственият политик и партиен лидер в Европа, който дойде на власт с пушка в ръка и военна униформа, превръщайки своята “терористична“ УЧК в партия и водейки я до партийни и парламентарни победи.

Това са двадесет и пет години власт на човек, който слезе от планината, свали униформата си, остави пушката си, облече костюм и влезе в Парламента. В паметта ми от политици само Йосип Броз беше такъв, останалите като Де Гол, Бранд и някои други дори не му стигаха до колене.

Изобщо не искам да говоря за партийните лидери, политиците и премиерите от страните от Източния блок. Те бяха пилета, дошли на крилете на самолети или в танковете на Сталин, без никакъв бой. Имената им дори не заслужават да бъдат споменавани.

Няма нужда да говорим за бизнесмена от Струмица Зоран Заев. Едно обикновено момче от провинцията, което е слабо както по английски, така и по сръбски, въведе Македония в пакта НАТО, без никаква вреда за националната, културната и езиковата цялост на държавата и хората.

Още: Мицкоски каза какво ще стане, ако има избори в Северна Македония

Снимка Министерски съвет

В Споразумението, сключено с България и лично с Бойко Борисов, той извлече максимума от възможността да получи нещо. В момента, в който Македония се присъедини към НАТО, Заев влезе в историята... това е. Тези трима са хора, които можете да мразите, презирате, най-често да им завиждате, но не можете да ги игнорирате или унижавате... те вече са история.

Европейското ни бъдеще е нечисто

Изборите ще дойдат и ще си отидат. ДПМНЕ ще спечели така желаната абсолютна власт, а заетият милиард от унгарско-руско-китайския заем ще се разлее из цялата страна.

Боклукът в Скопие ще бъде почистен рекордно бързо, а мръсотията по душите ще остане за дълго време. Правителството, абсолютното правителство, ще се опита да почисти мръсотията от мръсни пари и облаги, така че цялото ни съществуване да придобие вид на коректност, обективност и политическа необходимост за направените жертви.

Още: "Състезание между българофоби": Проф. Павлов с коментар за изборите в РСМ и пасивността на България

Някъде, като далечно ехо, се чуват призиви за предсрочни парламентарни избори. Сега те ще се проведат в “чиста“ Македония...

Мръсотията остава по пътя ни към Европа, човешките ни права смърдят, демократичното ни, европейско бъдеще е нечисто...

*Заглавието е допълнено от Actualno.com. Вътрешните заглавия също са на редакцията.