Хърватия е известила НАТО за новите свръхзвукови ракети на Сърбия

13 март 2026, 23:57 часа 151 прочитания 0 коментара
Хърватският премиер Андрей Пленкович каза днес, че генералният секретар на НАТО Марк Рюте е известен за новите свръхзвукови ракети, които Сърбия притежава, съобщи хърватската национална телевизия ХРТ. Сръбският президент Александър Вучич потвърди покупката на китайската ракета въздух-земя CM-400AKG с обсег от поне 250 километра, която преди това беше забелязана окачена под изтребител МиГ-29 на сръбските Военновъздушни сили.

Пленкович коментира, че става въпрос за информация, която НАТО и членките й би трябвало да вземат предвид. "Както казах и вчера, изпратих писмо до генералния секретар на НАТО и го известих за това. Мисля, че това е важна информация, която НАТО и членките трябва да вземат предвид и да знаят", подчерта той. "Това е вид въоръжение, което, доколкото ми е известно, все още не е било забелязвано на европейска територия. Става въпрос за китайско въоръжение". По-рано Пленкович посочи, че не възприема покупката като заплаха за съседните на Сърбия страни, каквато е Хърватия.

Елин Димитров Отговорен редактор
НАТО Хърватия Сърбия Андрей Пленкович новини от Балканите
