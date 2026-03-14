Неочакваните жертви на войната: Хиляди домашни любимци са изоставени в ОАЕ

В Дубай броят на изоставените домашни любимци рязко се е увеличил. Това се дължи на напускащите региона заради войната в Иран чуждестранни собственици. Хиляди котки и кучета са оставени по улиците, а приютите са препълнени. Спасителите откриват животни с микрочипове, което потвърждава, че са имали собственици. Активисти за правата на животните съобщават за критична ситуация в приютите. Няма място, а обажданията продължават да пристигат.

„Хората просто пускат кучетата си по улиците или ги изоставят в обществени паркове. Някои дори са оставили заек в парк в Шарджах с клетка, купа за вода и торба храна“, споделиха доброволците.

Изоставени животни са открити и в пустинята, където са оставени на пътя към границата с Оман. Общината на Дубай е започнала да инсталира хранителни станции с изкуствен интелект, за да помогне на бездомните животни. В ОАЕ изоставянето на домашни любимци е незаконно, като за подобни действия се налагат големи глоби. Активисти за правата на животните призиват хората да не оставят животните по улиците и да се свържат с приюти, които са готови да ги приемат, въпреки проблемите с финансирането и пространството.

