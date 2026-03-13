Тръмп праща 5000 морски пехотинци в Ормузкия проток

13 март 2026, 23:25 часа
Военният министър Пийт Хегсет е одобрил искане на Централното командване на САЩ за разполагане на експедиционно подразделение на морската пехота, обикновено включващо няколко военни кораба и 5000 войници, съобщиха трима служители пред Wall Street Journal. Базираният в Япония USS Tripoli и прикрепените към него морски пехотинци сега се насочват към Близкия изток, където ще се присъединят към други военнослужещи, които вече участват в битката, съобщиха официалните лица.

Още: Вашингтон предлага награда от 10 милиона долара за информация за иранските лидери

Броят на жертвите сред американските войници достигна 13, цените на газа в страната скочиха до 3,60 долара за галон, а началникът на иранската служба за сигурност Али Лариджани предизвикателно се подигра с Тръмп по улиците на Техеран. Засиленото разполагане на войски идва в момент, когато администрацията на Тръмп обмисля да завземе иранския остров Харк, на около 25 километра от континента в Персийския залив, който обработва 90 процента от износа на горива на ислямския режим. В петък Тръмп каза пред Fox News Radio за поемането на контрол над острова: „Не е високо в списъка, но е едно от толкова много различни неща и мога да променя решението си за секунди."

Още: "Тактически сложна среда": Висш американски военен с признание за Ормузкия проток

Хегсет по-рано нападна репортери на пресконференция в Пентагона, като остро критикува „фалшиви заглавия" за войната и твърди, че „се занимаваме" с пролива, добавяйки „няма нужда да се тревожите за това". Беше потвърдено, че и шестимата военнослужещи на борда на самолет за презареждане, който се разби в Ирак, са загинали, докато безизходицата в пролива се задълбочаваше.

Още: Моджтаба Хаменей вероятно е загубил крак, твърди военният министър на САЩ (ВИДЕО)

Пийт Хегсет одобри искане на Централното командване на САЩ за разполагане на експедиционно подразделение на морската пехота, обикновено включващо няколко военни кораба и 5000 войници, в региона. Военният министър днес заяви, че американските военни ще ударят Иран с „най-тежката" огнева мощ от началото на войната.

Още: По-голямата беда заради Ормузкия проток: Не липса на петрол, а на храна

Централното командване на САЩ потвърди в петък, че още двама членове на екипажа са загинали, след като спасителните усилия са се провалили. Вторият самолет, участвал в сблъсъка, е кацнал безопасно, като е получил леки повреди по опашката си. Шестимата не бяха идентифицирани веднага, тъй като военните информираха близките си, с което броят на загиналите американски военнослужещи във войната в Иран достигна 13, след като седем военнослужещи бяха убити при удар с дрон срещу кувейтска база на втория ден от боевете.

Още: Ормузкият проток е отворен за преминаване, стига Иран да не стреля

По време на брифинга Хексет изнесе лекция на пресата за неблагоприятните заглавия и отказа да отговаря на въпроси относно плана на военните да ограничат усилията на ислямския режим да задуши световните доставки на петрол. „Някои в пресата просто не могат да спрат. Позволете ми да направя няколко предложения. Хората гледат телевизията и виждат банери, заглавия - и аз се занимавах с този бизнес, знам, че всичко е написано умишлено", каза бившата звезда на Fox News. „Например, банер - „Войната в Близкия изток се засилва". Какво трябва да пише на банера вместо това? Ами „Иран е все по-отчаян", защото е така. Или още фалшиви новини от CNN. Колкото по-скоро Дейвид Елисън поеме контрола над тази мрежа, толкова по-добре." На въпрос от Daily Mail защо американските военни не могат да защитят Ормузкия проток, един от най-важните маршрути за превоз на петрол в света, от ирански атаки, Хегсет избегна отговора.

Още: Въпрос за сринатото девическо училище вбеси говорителката на Тръмп. Пентагонът си купил мебели и омари за стотици милиони (ВИДЕО)

Елин Димитров Отговорен редактор
САЩ Ормузкия пролив морски пехотинци Пийт Хегсет Ормузки проток война Иран
