Извънредна ситуация на три летища във Вашингтон: Какво се случва?

14 март 2026, 1:05 часа
Федералната авиационна служба на САЩ обяви, че е издадена заповед за прекратяване на полетите на три летища в района на столицата Вашингтон заради спиране на техниката в центъра за управление на полетите. Министърът на транспорта Шон Дъфи заяви, че служителите разследват силен химически мирис с неустановен за момента произход в центъра за управление на въздушното движение Potomac TRACON, който се намира в Уорънтън, Вирджиния, предава CNN.

Още: Кървава атака с нож във Вашингтон: Има жертви (ВИДЕО)

Пътниците по летищата се струпаха на изходите в петък вечерта, докато чакаха полетите си, като няколко от тях се проснаха на пода. За момента зкъсненията са с около 90 минути и се увеличават.

Още: Хаос по летищата: Близо 14 000 полета са отменени заради войната в Иран

Дъфи каза, че службата разследва силна миризма, идваща от Potomac TRACON, който предоставя услуги за контрол на въздушния трафик в районите Балтимор-Вашингтон и Ричмънд-Шарлътсвил. TRACON контролира въздушното пространство над летищата Андрюс, Роналд Рейгън, Дълес, Ричмънд и много други.

Още: От началото на войната в Иран: Колко полета от и до летището в София са били отменени?

Елин Димитров Отговорен редактор
Химикали САЩ миризма Вашингтон отменени полети
