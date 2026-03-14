Силни експлозии в Техеран, Иран порази още американски самолети-цистерни (ВИДЕО)

14 март 2026, 2:15 часа 391 прочитания 0 коментара
Силни експлозии отекнаха тази вечер в Техеран, предаде Франс прес, като се позовава на информация от свой репортер на място. Израелската армия обяви по-рано, че е нанесла 7600 удара в Иран от началото на конфликта на 28 февруари. Пентагонът, от своя страна, съобщи за 15 000 цели, атакувани съвместно с Израел. Днес е четиринадесетият ден от войната, започната от САЩ и Израел срещу Ислямската република.

Отговорът на Иран

Иран отговори с ракетен удар по авиобаза „Принц Султан“ в Саудитска Арабия. По първоначална информация, при атаката са поразени пет самолета, предназначени за презареждане вна бойни самолети във въздуха. Самолетите са били повредени, но не унищожени, и никой не е загинал при този удар.

Така вече общо най-малко 7 самолета-цистерни са загубени или повредени. При инцидент с подобна машина над Ирак снощи загинаха 6 американци. Според Пентагона, самолетът е паднал, но не е бил поразен от вражески или приятелски огън.

Така по последни данни 13 американски войници са загубили живота си в Близкия изток от началото на конфликта. 10 военни са били тежко ранени, а общият брой на пострадалите е 200. Според Уол Стрийт жърнал около 170 от тях вече са се върнали на служба. 

Удари по Израел и Катар

Иран отново изстреля и ракети срещу Израел, предаде тази вечер иранската държавна телевизия, цитирана от Франс прес. Тази информация бе съобщена в момент, в който войната в Близкия изток навлиза в третата си седмица.

Израелската армия потвърди, че е идентифицирала ракети, изстреляни от Иран. "Нашите отбранителни системи са готови да прехванат заплахата", увериха израелските въоръжени сили.

В социалните мрежи се появиха кадри на попадения в населено място в пустината Негев. От коментари под видеото става ясно, че под атака е военновъздушната база Неватим. 

Катарското министерство на отбраната също заяви, че е прехванало ракетна атака, предаде Ройтерс. Очевидци съобщиха за Ройтерс, че в Доха се чуват експлозии. По-рано катарското министерство на вътрешните работи заяви, че евакуира жителите на "няколко ключови района" с оглед продължаващите удари на Иран срещу страните от Залива.

„Нашите морски сили ще продължат атаките си, докато всички американски терористични бази в региона не бъдат унищожени“, заявиха от командването на иранската национална гвардия.

Израел отново атакува Ливан

Израел разруши мост в Южен Ливан и разпръсна листовки в Бейрут, заплашвайки с опустошение от мащаба на това в ивицата Газа, като разположи още войски за борба срещу подкрепяното от Иран ливанско шиитско движение "Хизбула" и предупреди, че ще предприеме нови атаки срещу инфраструктурата на Ливан, предаде Ройтерс.

Докато израелски военни самолети бомбардираха предградията на Бейрут, ливанският министър на външните работи Юсеф Раджи заяви, че властите не са в състояние да настанят стотиците хиляди хора, потърсили убежище в столицата.

От 2 март израелските удари са отнели живота на 773 души в Ливан, съобщи ливанската Национална информационна агенция (ННА), позовавайки се на Министерството на здравеопазването. Израел започна офанзивата си срещу "Хизбула", след като на 2 март въоръжената групировка започна да обстрелва Израел в знак на отмъщение за убийството на върховния лидер на Иран аятолах Али Хаменей, който загина при в началото на съвместната въздушна атака на САЩ и Израел срещу Иран.

От своя страна, лидерът на "Хизбула" Наим Касем заяви днес, че израелските заплахи за неговото убийство са "безсмислени". "Подготвили сме се за дългосрочна конфронтация и те ще бъдат изненадани на бойното поле", подчерта той.

Елин Димитров Отговорен редактор
Техеран Катар Цистерна Саудитска Арабия бомбардировки война Израел война Иран остров Харг
