"Една от най-мощните бомбардировки в историята на Близкия изток": САЩ атакуваха стратегическия остров Харг (ВИДЕО)

Съединените щати са съсредоточили военните си усилия в Иран срешу остров Харг. Това става ясно от съобщение на президента Доналд Тръмп в неговата социална мрежа Truth Social.

„Преди минути по моя заповед Централното командване на Съединените щати извърши една от най-мощните бомбардировки в историята на Близкия изток и напълно унищожи всяка военна цел в „перлата в короната“ на Иран – остров Харг. Нашето оръжие е най-мощното и най-съвършеното, което светът някога е виждал, но от съображения за благоприличие реших да не унищожа петролната инфраструктура на острова. Въпреки това, ако Иран или някой друг направи нещо, което да попречи на свободното и безопасно преминаване на кораби през Ормузкия пролив, незабавно ще преразгледам това решение“, предупреди той в публикацията си.

— Clash Report (@clashreport) March 13, 2026

„По време на първия си мандат, а и в момента, превърнах нашата армия в най-смъртоносната, мощната и ефективна сила, с голяма разлика, навсякъде по света. Иран няма никаква способност да защити каквото и да е, което искаме да атакуваме — няма нищо, което да могат да направят по този въпрос! Иран никога няма да има ядрено оръжие, нито ще има способността да заплашва Съединените американски щати, Близкия изток или, всъщност, света! Иранската армия и всички останали, свързани с този терористичен режим, биха били мъдри да сложат оръжията си и да спасят това, което е останало от страната им, което не е много“, написа още той.

Важността на остров Харг

Иранският остров Харг - малка, но стратегически важна ивица земя в северната част на Персийския залив, досега оставаше непокътнат от действията на САЩ и Израел, въпреки че конфликтът в Близкия изток навлиза във втората си седмица, предаде Си Ен Би Си. Островът, разположен на около 24 км от иранския континентален бряг, е ключов за петролната индустрия на Техеран. Смята се, че около 90 на сто от износа на суров петрол преминава през него преди танкерите да преминат през Ормузкия проток. Оценява се, че островът има товарен капацитет от около 7 милиона барела дневно.

— Mario Nawfal (@MarioNawfal) March 9, 2026

Поради това Харг има значително икономическо значение за Иран, което го превръща в силно уязвим към военни действия, въпреки че експерти смятат, че опит за превземане би изисквал наземна операция – риск, който САЩ засега не са склонни да предприемат. Анализатори предупреждават, че всяка атака срещу острова би довела до допълнителна нестабилност на енергийните пазари, при положение че цените на петрола вече надхвърлят 100 долара за барел. Опит за превземане би лишил режима в Техеран от жизненоважен източник на приходи и би предоставил стратегическо предимство на САЩ при бъдещи преговори, посочват експерти, сред които и Петрас Катинас, изследовател в областта на климата, енергетиката и отбраната в Кралския институт на Обединените въоръжени сили (RUSI – Royal United Services Institute).

"Иран се разпада"

Същевременно въпрос на репортер за хода на войната срещу Иран ядоса прецидента Тръмп. „Прочели сте някои от фалшивите новини, които казват: „О, Иран се справя чудесно.“ Напротив, те не се справят чудесно. Всичко при тях е много зле“, отговори Тръмп. „Страната им е в лошо състояние, тя се разпада“, добави той.

Trump on Iran:



You read some of the fake news that say, “Oh, Iran is doing wonderful.”



— Clash Report (@clashreport) March 13, 2026

Тръмп също така призна, че неговата цел е по-различна от тази на израелския премиер Нетаняху. „Те са различна държава. Силни са, но никога не могат да бъдат сила като нас, нашата армия беше в лошо състояние, но аз я обнових в първия ми мандат, продължавам да го правя сега в името на мира, в името на сигурността и доброто“, каза още Тръмп.

Reporter: Are your objectives the same in terms of ending the war as Netanyahu?



Trump: They might be a little different, I guess.



— Clash Report (@clashreport) March 13, 2026