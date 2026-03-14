Путин предложил да прибере обогатения ирански уран в Русия: Какъв е отговорът на Тръмп?

По време на телефонен разговор с президента на САЩ Доналд Тръмп тази седмица, руският президент Владимир Путин предложи да транспортира обогатения уран на Иран до Русия като част от споразумение за прекратяване на войната, съобщава Axios. Според източници на изданието, Белият дом е отхвърлил това предложение. Теоретично, предложението на Путин би могло да улесни премахването на ядрените запаси на Иран без разполагането на американски или израелски войски на иранска територия.

Отбелязва се, че осигуряването на контрол над 450 килограма ирански уран, обогатен до 60%, който може да бъде превърнат във военен уран само за няколко седмици и е достатъчен за направата на повече от 10 ядрени бомби, е една от ключовите военни цели на Съединените щати и Израел. В статията се подчертава, че Русия вече е ядрена сила. Припомня се, че преди това е съхранявала ирански нискообогатен уран съгласно ядреното споразумение от 2015 г. Това прави Русия една от малкото страни с технически капацитет да приемат този материал.

Според изданието, по време на телефонен разговор с Тръмп в понеделник, 9 март, Путин е представил няколко предложения за прекратяване на войната между САЩ и Иран, едно от които е споразумение за урана. „Това не е първият път, когато се предлага. Не беше прието. Позицията на САЩ е, че трябва да гарантираме защитата на урана“, заяви американски служител пред изданието.

Изданието отбелязва, че Русия е представила подобни предложения по време на ядрените преговори между САЩ и Иран през май 2025 г., тоест преди САЩ и Израел да започнат атака срещу иранските ядрени съоръжения миналия юни. Допълва се, че по време на последния кръг от преговори преди войната Иран е отхвърлил предложението за транспортиране на уран и е предложил да понижи качеството на урана в собствените си съоръжения под надзора на Международната агенция за атомна енергия. „Не е ясно дали Иран ще се съгласи с това предложение сега“, се посочва в изданието.

Според американския служител, това би трябвало да е благоприятно споразумение за страната. „Президентът общува с всички – Си, Путин, европейците – и винаги е готов да сключи сделка. Но тя трябва да е добра. Президентът не сключва лоши сделки“, отбелязва той.

Изданието съобщава, че САЩ и Израел са обсъждали възможността за изпращане на специални сили в Иран, за да гарантират сигурността на ядрените запаси на по-късен етап от войната. По-специално, министърът на отбраната Пит Хегсет заяви на пресконференция в петък, че Съединените щати „разполагат с редица възможности“ за поемане на контрол върху високообогатения уран на Иран.

Едно от тях, каза той, е доброволното предаване на иранските запаси, което Съединените щати „биха приели с удоволствие“. „Те не бяха готови да направят това по време на преговорите. Никога няма да кажа на тази група или на света какво сме готови да направим или докъде сме готови да стигнем – но със сигурност имаме възможности“, каза министърът на отбраната на САЩ.

В същото време, Тръмп в интервю за Fox News намекна, че осигуряването на безопасността на високообогатения уран все още не е основен приоритет. „Не сме фокусирани върху това, но в един момент може би ще бъдем“, отбеляза той.

Напрежение в ООН заради Иран

Според Ройтерс, на заседание на Съвета за сигурност на ООН Русия и Китай са се опитали да блокират дискусията за създаването на комитет за наблюдение и прилагане на санкциите на ООН срещу Иран, но предложението им е било отхвърлено. Посланикът на САЩ в ООН Майк Уолц обвини Москва и Пекин в опит да защитят Техеран, като блокират работата на така наречения Комитет 1737. По-специално, руският посланик в ООН Василий Небензя обвини САЩ и техните съюзници, че подхранват „истерията около предполагаемите планове на Иран да се сдобие с ядрени оръжия“. Той добави, че докладите на МААЕ не потвърждават плановете на Иран.

Специалният представител на президента на САЩ Доналд Тръмп – Стив Уиткоф, пък е заявил, че иранските преговарящи са се похвалили, че имат достатъчно ядрено гориво, за да направят 11 бомби. Според Уиткоф, иранските представители са били „горди“, че са заобиколили протоколите за проверка, за да постигнат това ниво. Специалният представител на Тръмп добави, че САЩ са предложили на Иран десетгодишна пауза за обогатяване на уран. Според Уиткоф, САЩ са били готови да платят за горивото, но иранската делегация е отхвърлила предложението.

