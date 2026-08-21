Кабинетът "Радев":

100 дни Петер Мадяр: Какво свърши наследникът на Орбан

21 август 2026, 8:15 часа 423 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
100 дни Петер Мадяр: Какво свърши наследникът на Орбан

Изборът на Петер Мадяр предизвика всеобщо облекчение в Будапеща. След последното преизбиране на неговия предшественик Виктор Орбан преди четири години настроението беше почти депресивно, спомня си германската политоложка Елен Бос, която живее в Унгария повече от 20 години. Сега всичко е съвсем различно. "Има много промени и просто се чувства, че хората виждат бъдеще", казва тя пред АРД. Според нея вече са се случили невероятно много неща.

Изданието подчертава, че унгарският парламент е работил без прекъсване почти цяло лято - заради лавината от работа. Мадяр обеща да върне правовата държава, разделението на властите и плуралистичната демокрация в Унгария. Друго негово централно предизборно обещание бе да върне Унгария обратно в Европа, припомня германската обществена медия.

Част от списъка вече е изпълнена

Една част от задачите вече е решена. С присъединяването към Европейската прокуратура и мерките за борба с корупцията новото унгарско правителство успя да разблокира замразените средства от ЕС. Така бе положена и основата за нови отношения с Общността.

Ограничаването на премиерските мандати също е факт. То трябва да попречи на завръщането на Орбан на поста. По въпроса за върховенството на закона работата вече е започнала. В Конституционния съд бяха предприети нови назначения, за да бъде извадена съдебната система от влиянието на партията "Фидес".

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Друга важна кадрова промяна: отстраняването на назначения от Орбан президент Тамаш Шуйок и изборът на Андраш Бака за нов държавен глава. Това, както и реформите в съдебната система, имаше преди всичко една цел: да се премахнат пречките, които биха могли да затруднят управлението на Мадяр, въпреки че той разполага с мнозинство от две трети в парламента, разяснява АРД.

Какви задачи още стоят пред Мадяр?

Новото унгарско правителство обаче има да върши още много съществена работа, посочва Петер Течет от Института за дунавския регион и Централна Европа. Мадяр трябва да се справи с "доста безнадеждното състояние на икономиката, социалната сфера, образованието, болниците и т.н.".

Освен това трябва да бъдат разпуснати многобройните институции и фондации, с помощта на които партията на Орбан "Фидес" отклоняваше държавни средства по неясни канали. Специално за тази цел беше създадена служба за връщане на незаконно придобитото имущество.

Обществените радио и телевизия също получиха нова правна основа. До няколко дни се очаква телевизионните канали отново да започнат да излъчват новини - практика, която беше преустановена временно след изборите, тъй като при управлението на Орбан медиите бяха използвани за разпространяването на фалшиви сведения и за правителствена пропаганда.

Тази есен се очаква да започне и работата по изготвянето на нова конституция. Сега действащият основен закон беше прокаран от "Фидес" набързо през парламента през 2011 година в рамките на няколко дни. В това отношение Унгария е изправена пред пълно преустройство. За политоложката Бос това ще бъде лакмус за Мадяр: "За мен наистина е решаващо какво ще се случи след това. Ако той продължи по стъпките на Орбан, ще стане проблематично".

На едно нещо обаче правителството на Мадяр може да влияе само косвено: съдебното преследване на дългогодишното управление на Орбан. Негови ключови съратници избягаха в чужбина през последните месеци заедно с присвоените от тях средства, пише още германската обществена медия.

 

Източник: Дойче веле

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Унгария Виктор Орбан Петер Мадяр
Георги Петров
Георги Петров Редактор
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