Чия е най-вече вината за убийството на Младежкия хълм в Пловдив? Анкетата на Actualno

Потресаващото убийство на 37-годишния Георги Кузев на Младежкия хълм в Пловдив ни изправя пред въпроси, за които като общество може би не сме подготвени.

Как група непълнолетни стига до подобна жестокост? Откъде идва убеждението, че можеш сам да раздаваш "правосъдие", да унижаваш и измъчваш друг човек? И кой носи най-голяма отговорност за средата, в която насилието, омразата и дехуманизацията могат да се превърнат в модел за подражание?

Затова в днешната анкета питаме нашите читатели:

Чия е най-голямата вина за ужасяващото убийство на Младежкия хълм в Пловдив?

а) Модата на самоназначилите се "ловци на педофили", популяризирана у нас от Ален Симеонов.

б) Внесеният от Русия неонацистки модел на саморазправа и неговите "герои" за подражание.

в) Разпадът на семейството и липсата на родителски контрол и отговорност.

г) Политическата класа и годините на нормализиране на омразата, агресията и дехуманизацията.

д) Социалните мрежи и алгоритмичните тунели към все по-екстремно съдържание, особено в TikTok.

е) Образователната система и нейното нехайство спрямо учениците

Ще се радваме да разберем какво мислите. Може да отговорите ТУК.

P.S. Анкетата ни не е представителна социологическа извадка, а начин да общуваме с читателите и да разберем какво мислят по важни за обществото въпроси.