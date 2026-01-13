Лайфстайл:

Защо в Германия електрическите автомобили са много по-скъпи?

13 януари 2026, 11:15 часа 381 прочитания 0 коментара
Защо в Германия електрическите автомобили са много по-скъпи?

В Германия електрическите автомобили се предлагат на значително по-високи цени, отколкото в Китай . Актуално сравнение, проведено от института Center Automotive Research (CAR) в Бохум, показва, че при 30 сравними електромодела германските купувачи плащат средно с 47% повече, отколкото потребителите в Китай. 

Докато в Китай средната цена за електрически автомобил е 29 765 евро, то в Германия средната цена е е 43 749 евро - за същите автомобили. В това изчисление не са били взети предвид ДДС, както и евентуални временни отстъпки в цените. От сравнението става още ясно, че средната цена на европейските марки в Китай е 43 004 евро, а в Германия - 58 844 евро. А средната цена на автомобили Тесла в Китай е 26 861 евро, докато потребителите в Германия плащат за американската марка 33 168 евро.

По-голяма конкуренция в Китай

Още: Краят на германските автомобили наближава? Срив в продажбите и фатално изоставане от конкуренти

"Основната причина е, че в Китай има много силна конкуренция между производителите. Освен това в Китай през миналата година са били произведени близо 10 милиона електромобили, продадени в чужбина", казва директорът на CAR Фердинанд Дуденхьофер пред АРД. Според него този значителен обем създава и големи ценови предимства. Експертът изтъква, че освен това сериозната конкурентна битка между китайските производители ги принуждава взаимно да се надпреварват за изгодни цени. 

Поради тези причини електромобилите в Китай са доста изгодни. Анализираните 13 модела от китайски производители се предлагат в родната им страна за около 15 000 евро - цена, която би била немислима в Германия, където те струват около 32 500 евро. С други думи китайските електрически возила в Германия са повече от двойно по-скъпи (118%), отколкото в родната им страна.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

"Китайският призводител BYD междувременно продава свои автомобили и в Евопа, но тъй като това е до голяма степен непозната марка, продажбите растат бавно и са свързани с големи търговски разходи", пояснява Дуденхьофер.

Средносрочно цените ще паднат и в Европа

Още: Пловдив пред колапс: Дави се в автомобили и трафик

Поради това купувачите на автомобили ще могат да извличат ползи от ниските цени на китайските коли чак в средносрочен план, смята експертът. Конкурентният натиск върху цените в бъдеще ще обхване целия свят, но това ще отнеме още известно време. Друг фактор, който изкуствено оскъпява електромобилите в Европа са митата на ЕС. Но според Дуденхьофер тенденцията за бъдещето е ясна. "Цените на електромобилите в следващите години ще продължат да спадат", казва той. 

През 2025 Германия отбелязва лек ръст на новорегистрираните автомобили, като все по-търсени стават електрическите коли и автомобилите тип хибрид, отбелязва АРД. Общият ръст за 2025 е с 1,4% в сравнение с 2024. Особено отчетливо са нараснали покупките през декември 2025, когато е отбелязан плюс от близо 10% спрямо същия месец на предходната година.

При електрическите коли и хибридните автомобили ръстът за 2025 е дори 43,2% спрямо 2024. А автомобилите, задвижвани изцяло електрически, отбелязват ръст от 19,1%, т.е. почти всяка пета нова кола в Германия е била чисто електрическа, като моделите на BYD са представлявали едва 0,8%.

 

Източник: Дойче веле

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Георги Петров
Георги Петров Отговорен редактор
Автомобили Германия Китай
Още от Гледна точка
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес