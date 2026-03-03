Ред Бул и Кампос отварят вратата за Формула 1 пред Никола Цолов, но той сам трябва да направи голямата крачка

"ВАР-ът на Actualno" е спортна рубрика на Actualno.com, в която чрез коментари и анализи правим по-детайлен преглед на най-наболелите теми в българския и световен спорт.

Остават броени дни до старта на новия сезон във Формула 1. Феновете на най-елитната автомобилна надпревара очакват с нетърпение своите любимци да се завърнат на пистата, тъй като 2026-а обещава да бъде много оспорвана с новите правила. Докато всички са вперили поглед към най-бързите болиди, в България вниманието е насочено към по-долната дивизия, където Никола Цолов ще започне кампанията като пилот във Формула 2. Този сезон ще бъде от изключително значение за Българския лъв, който се надява да продължи силните си изяви и да се доближи до голямата си цел - Формула 1.

Пътят към Формула 1 за Никола Цолов започва този уикенд

19-годишният роден пилот ще представлява Кампос Рейсинг, който през последните години се доказа като един от най-добрите отбори в тази нова генерация коли, като се доближи до Инвикта рейсинг. От въвеждането на новите болиди във Формула 2 през 2024 година, тимът се представя изключително силно. Тогава той завършва на второ място в класирането при конструкторите и е много близо до спечелването на първа титла при пилотите благодарение на Исак Хаджар, който в крайна сметка остава втори. През 2025 година както Хосеп Мария Марти, така и Арвид Линдблад бяха постоянни фигури в Топ 10, печелейки по три състезания. Въпреки това, и двамата пилоти не успяха да се намесят в борбата за титлата, тъй като в определени моменти от сезона преминаха през периоди, в които не спечелиха точки.

Марти, например, не спечели точки в пет състезания между Имола и Барселона, а Линдблад не успя да се класира на позициите, даващи точки, в шест от седемте състезания от Шпилберг до Будапеща. В ретроспекция, всичко това се случи по различни причини, но когато от Кампос направиха своя обзор на годината, те признаха, че поредицата от резултати като тези им попречиха да се доближат до двете титли. Така че испанският отбор определено ще търси начини да бъде по-постоянен през цялата година, а това започва със състава на пилотите. През тази година от Кампос се отклоняват от познатия курс, като за първи път в историята излизат на старта с изцяло новобрански състав в лицето на Никола Цолов и Ноел Леон.

Кампос знае с какво разполага в лицето на Никола Цолов. Българският пилот е карал за тях и преди, за първи път през 2022 година, когато заедно спечелиха испанското първенство на Формула 4. Както е известно, те отново обединиха сили през 2025 г. във Формула 3 и бяха силни през цялото време, като Цолов спечели две състезания и постигна общо шест подиума. Той завърши като вицешампион в класирането при пилотите и помогна на Кампос да спечели първата си титла в отборното класиране.

Цолов впечатли още в дебюта си във Формула 2

Благодарение на силното му представяне през сезона българинът веднага бе промотиран в горната дивизия. Още преди края на кампания във Формула 3, стана ясно, че той ще се състезава за Кампос във Формула 2 от 2026 година. От отбора обаче искаха да вкарат Цолов в болида възможно най-скоро и замениха напускащия Пепе Марти с българина за последните две състезания от сезона - в Катар и Абу Даби. 19-годишният пилот не разочарова по никакъв начин, като постигна страхотни резултати, въпреки липсата на подготовка за тези серии. В дебютната си квалификация той се класира на 7-о място. Това означаваше, че ще стартира четвърти в спринтовото състезание. В последвалия спринт на писта "Лусайл" Цолов бе на крачка от подиума, но инцидент в последната обиколка го смъкна до 10-а позиция. В основната надпревара пък финишира седми.

Силното представяне на българина продължи във финалното състезание за сезона, където зае 9-а позиция в квалификацията, което означаваше, че ще започне втори в спринта. Наказание обаче го измести до 12-о място в неделя и 5-о в събота. Това обаче по никакъв начин не му попречи, а напротив. Цолов бе безапелационен в спринта и си спечели място на подиума, пресичайки финалната права на трета позиция. В неделната надпревара на пистата "Яс Марина" той остана извън Топ 10 - на 12-о място.

След това Цолов прекара три дни в Абу Даби, които преминаха в тестове. Той със сигурност е научил много, което му дава добра основа, върху която да гради преди първата си пълна кампания през 2026 г. Показаното в по-долните серии е формата, която и Цолов, и Кампос се надяват да повтори през 2026 г., защото той и Леон ще имат огромна роля, ако искат да спечелят първите си титли в шампионата при отборите и пилотите. Освен това, именно през 2026 година ще се отвори и първата врата на Цолов към сбъдването на голямата мечта. Както стана традиция през последните години, пилотите от академията на Ред Бул имат известно предимство спрямо конкурентите си по отношение на преминаване от Формула 2 към Формула 1. Това се дължи най-вече на проблемите, които в Ред Бул срещат с вторите си пилоти.

Академията на Ред Бул и Кампос Рейсинг дават билет за Формула 1

Уволнението на Серхио Перес през 2024 година отвори вратата за Лиам Лоусън, който година по-рано дебютира в най-елитната надпревара, да получи място на пълен работен ден в Ред Бул. Неговото назначение пък изстреля Исак Хаджар от Кампос в дъщерния отбор на "биковете" Рейсинг Булс. Впоследствие Лоусън загуби позицията си само след две състезания за сметка на Юки Цунода. Престоят на японеца обаче също бе прекратен след края на миналия сезон, като той остана без място в Ред Бул семейството. Така свободната позиция в Рейсинг Булс отиде за Арвид Лидблад - който кара рамо до рамо за Кампос с Никола Цолов за последните две състезания от миналия сезон.

Предсезонните тестове в Барселона не дадоха достатъчно информация за това кой може да бъде смятан за фаворит преди Мелбърн, но пък даде надежди, че Никола Цолов има своите шансове. Той завърши девети след края на първия ден, като беше напът да оглави класирането в самия край, но червен флаг го принуди да се откаже от обиколката си. Във втория ден той даде 7-о време, залагайки повече на дълги серии с обиколки с цел натрупване на повече пробег и събиране на повече информация за автомобила, системите и гумите. В последния ден той остана 12-и.

Сезонът във Формула 2 през 2026 година се очертава като сезон на промени и възможности. Пренаредена стартова решетка, вълна от новобранци и няколко високопрофилни трансфера като този на Цолов обещават шампионат, определен по-скоро от амбиция, отколкото от стабилност. Този сезон няма да се определи само от чистата скорост, а от това кой ще се адаптира най-бързо. Никола Цолов вече доказа, че може да се приспособява към обстоятелствата, а талантът му в допълнение с амбициите за първото място обещават силен сезон. Сега за Българския лъв остава да се възползва от шансовете, които му биват предоставени от Кампос Рейсинг, тъй като вече се видя, че с този отбор преходът към Формула 1 е по-близо, отколкото изглежда.

Автор: Дария Александрова

