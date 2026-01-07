Пловдив пред колапс: Дави се в автомобили и трафик

През изминалата година в в КАТ - Пловдив са регистрирани около 40 000 нови автомобила. Дори 20% от тях да остават в Пловдив, това са около 8000 автомобила и за тях трябва да се осигури ширина на улиците и площ за паркиране. С тези темпове не е далеч времето, когато градът ще изпадне в колапс, затова трябва да се мисли в перспектива. Това заяви кметът на район "Централен" Георги Стаменов.

Според него двата чудовищни проблема не само за централната част на Пловдив, а и за целия град, са трафикът и паркирането.

"Докато тези два проблема не започнат частично да се решават, успоредно с проблема с екологията и чистотата, няма как да говорим за нормална жизнена среда. Всеки един от нас сутрин става, движи се в града, вижда за какво става въпрос. Мисля, че положението е достигнало нетърпим момент", заяви той.

Зониране и правила за паркиране

Районният кмет е на мнение, че зонирането на града ще облекчи паркирането и донякъде трафика, а въвеждането на правила и ред за паркиране ще доведе до редуциране на общия брой превозни средства.

"Ако в един жилищен квартал бъде заложена зелена зона, това автоматично изважда от този квартал автомобилите, които местодомуват и не са с регистрация и не заплащат съответно данъци към община Пловдив. Изважда излезли от употреба автомобили автоматично, защото на третия ден ако този автомобил не си е платил таксата, ще бъде репатриран. Изважда товарни автомобили, линейки, катафалки, всичко, което не се използва от пловдивчани за местодомуване", заяви Стаменов.

Източник: Община Пловдив

"Силно се надявам, докато си говорим, че сме европейски град, европейска столица на културата, наистина да вървим по европейски път. В противен случай сме свидетели на доста по-различни прояви от различни хора, но те са провокирани от едно – от липсата на възможност за паркиране, от изнервеността в трафика, от липсата на възможност за нормална градска мобилност. Те не са породени от това, че някой се е ядосал в даден момент. Колегите трябва много детайлно да обърнат внимание на този проблем, защото той от ден на ден става все по-крещящ", допълни Стаменов, цитиран от Фокус.

Според него така наречените "скоби" за платено паркиране са морално остаряло средство за запазване на място при наличието на далеч по-цивилизовани и съвременни методи, които дават възможност за ежедневна ротация.

Такъв вариант е именно зонирането, при което домуващите автомобили са с предимство. Стаменов обаче признава, че това решение е прекалено амбициозно да бъде реализирано в настоящия мандат.

