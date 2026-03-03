Португалия трепери: ще играе ли Роналдо на Световното?

Световното първенство в САЩ, Канада и Мексико се приближава много бързо и вече всяко едно действие на футболистите може да е решаващо за участието им на Мондиала. Световната суперзвезда Кристиано Роналдо притесни феновете си, а и цялата си родина Португалия. В събота, на 28 февруари, неговият Ал Насър победи Ал Файха с 3:1, но нападателят беше заменен в 81-вата минута, след като се контузи.

Кристиано Роналдо сам поиска да бъде сменен

Кристиано Роналдо вече е на 41 години – изключително напреднала футболна възраст. Въпреки страхотната му форма на атлет, португалецът не е застрахован от контузии и последната му травма може да се окаже сериозна. Роналдо сам поиска да бъде сменен 10 минути преди края на мача, като очевидно изпитваше болка. Когато седна на скамейката, той веднага сложи лед на крака си. Сега на феновете му им остава само да се надяват, че контузията не е достатъчно сериозна, за да извади Кристиано Роналдо от състава на Португалия за Мондиал 2026.

„Роналдо получи мускулна умора“

Треньорът на Ал Насър Жорже Жезус донякъде даде яснота, като обясни защо се е наложило на Кристиано да напусне терена преждевременно: „Роналдо получи мускулна умора и медицинският щаб ще направи спешни изследвания, за да установи състоянието му“. И все пак, на 41 години, за португалеца със сигурност възстановяването не се случва толкова бързо, колкото би му се искало. За Роналдо това почти със сигурност ще бъде последно голямо първенство с „мореплавателите“ и той няма да иска да го пропусне.

