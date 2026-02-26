Половин век по-късно: Ще върне ли Израел смъртното наказание?

Последният път, когато Израел е изпълнявал смъртно наказание, е през 1962 година, когато след дълъг съдебен процес в Йерусалим е екзекутиран нацисткият престъпник Адолф Айхман.

Десетилетия по-късно, след терористичните атаки на Хамас на 7 октомври 2023 г., израелските законодатели предприеха нова инициатива за възстановяване на смъртното наказание за палестинци, осъдени от израелски военни съдилища.

Най-важният законопроект в историята на Израел?

Противниците на законопроекта твърдят, че той е неетичен, расистки и дискриминационен спрямо палестинците, тъй като няма да се прилага срещу еврейските израелци. В сегашния си вид спорният законопроект предвижда задължителна смъртна присъда за палестинци с доказана от военен съд вина за определени престъпления. Освен това законопроектът премахва всякаква възможност за помилване или замяна на присъдата.

Законопроектът беше приет на първо четене през ноември 2025 г. в израелския Кнесет. След това беше върнат в Комитета за национална сигурност за допълнително обсъждане и трябва да премине през второ и трето четене, преди да стане закон. Не е ясно дали и кога това ще се случи.

Зад инициативата стоят депутати от крайнодясната партия "Еврейска сила", подкрепени от техни колеги от "Ликуд" на Нетаняху и "Наш дом Израел". Според лидера на "Еврейска сила“ и министър на националната сигурност Итамар Бен-Гвир това е "най-важният законопроект в историята на държавата Израел". По думите му той ще има възпиращо действие - ще накара терористите "да премислят хиляда пъти, преди да извършат друг 7 октомври".

Съпротивата срещу законопроекта е голяма

Противници на законопроекта, сред които има представители на службите за сигурност, бивши съдии от Върховния съд, лекари и равини, излязоха с отворено писмо, в което определят законодателната инициатива като "особено крайна".

Според Хагай Левин, председател на Израелския съюз на лекарите по обществено здраве и участник в обсъжданията в Кнесета, този вид смъртно наказание е расистко. Той признава, че настроенията у част от израелската общественост са се променили, като някои искат по-сурови наказания след атаките от 7 октомври. През годините е имало няколко опита за възстановяване на смъртното наказание, но те не са стигнали далеч.

"Бях лекар на заложниците и техните семейства и видях ужасните поражения върху хората от убийствата на невинни граждани. Напълно разбирам, че някои могат да търсят отмъщение. Но не може да съдим, водени от гняв и стремеж към мъст. Ние сме демократична страна. Трябва да вземаме правилни решения в интерес на страната“, каза той.

Около 1200 души бяха убити по време на бруталното нападение на 7 октомври 2023 г., а 251 израелци и чужденци бяха взети за заложници от Хамас. В последвалата опустошителна война в Газа загинаха над 70 000 палестинци, а много други все още се смятат за изчезнали. Няколкостотин израелски войници също бяха убити.

"Този израелски законопроект е ужасяващ за палестинския народ, ние се противопоставяме на него. Той подклажда напрежението и страха сред семействата на палестинските затворници", коментира за ДВ Амджад Ал Наджар, говорител на Палестинското дружество на затворниците.

Какво пише в законопроекта?

Лице, което е причинило смъртта на израелски граждани "умишлено или поради безразличие, от расизъм или враждебност и с цел да навреди на държавата Израел и националното възраждане на еврейския народ в родината му, се наказва със смърт", е записано в проекта, одобрен на първо четене. Той обаче не дава ясно определение на това какво представлява акт, който има за цел "да навреди на държавата Израел" или "възраждането на еврейския народ в родината му".

От друга страна, законопроектът дава повече правомощия на военните съдилища в окупирания от Израел Западен бряг, който е под военна администрация. Там много палестинци биват съдени според военното право.

ООН настоява за оттегляне на законопроекта

Израелски, палестински и международни критици на законодателната инициатива посочиха, че тя нарушава правото на живот, може да доведе до екзекуция на невинни хора и далеч не е ефективен възпиращ фактор.

Няколко експерти от Съвета на ООН по правата на човека призоваха Израел да оттегли този законопроект, който предвижда задължително смъртно наказание при терористични актове. Те смятат, че това е в противоречие с правото на живот и дискриминация спрямо палестинците на окупираната тяхна територия.

Палестинската асоциация за правата на човека заяви своя писмена позиция, че "приемането на нов закон, налагащ смъртното наказание изключително срещу палестинци, бележи нов епизод в продължаващата поредица от потисничество и представлява сериозна ескалация на широко разпространените нарушения на Израел спрямо палестинците, включително стотици извънсъдебни екзекуции".

Журналистът Тал Шнайдер припомня, че израелската служба за вътрешна сигурност Шин Бет в миналото е била против подобно законодателство, тъй като допуска, че то може да има обратен ефект и да насърчи още атаки.

Историята на смъртното наказание в Израел

Смъртното наказание съществува в Израел за военни престъпления, престъпления срещу човечеството и престъпления, уредени от военното право във военните съдилища. В редките случаи, когато то е било налагано от военни съдилища за престъпления, свързани с тероризъм, всички присъди са били променени в доживотни след обжалване.

Само двама души са били екзекутирани след осъждане на смъртно наказание в Израел. Първата екзекуция е била извършена след арабско-израелската война от 1948 г. и създаването на Израел. Мейр Тобиански, армейски офицер, е бил несправедливо обвинен в шпионаж и екзекутиран за измяна след импровизиран военен съд. По-късно той е реабилитиран посмъртно. През 1962 г. е извършена втората екзекуция - на задържания в Аржентина и съден в Израел за нацистки военни престъпления Адолф Айхман.

Източник: Дойче веле