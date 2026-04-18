Войната в Украйна:

Алекс Николов преди решаващия 1/2-финал: “Това е изключително важен двубой, адреналинът ще се усеща във въздуха“

18 април 2026, 16:59 часа 454 прочитания 0 коментара
Снимка: Официална Фейсбук страница на Лубе
За Александър Николов и неговия Кучине Лубе Чивитанова предстои може би най-важният мач до този момент през сезона. Те се изправят срещу Рана Верона в 4-тата финална среща от полуфиналите на волейболната Суперлига на Италия. Николов и компания водят с 2:1 победи в 1/2-финалната серия, като победа в последната среща им осигурява място на финала, където вече ги чака Сър Суса Вим Перуджа. Българският национал даде интервю пред официалния сайт на Лубе, в който говори за срещата.

Алекс Николов: “Адреналинът ще се усеща във въздух“

Ето какво каза Александър Николов: “ Играл съм много важни мачове в кариерата си, но ако трябва да направя класация, бих поставил много високо четвъртата среща от тази полуфинална серия срещу Верона. За мен и съотборниците ми това е изключително важен двубой. Адреналинът ще се усеща във въздуха. След като изоставахме в началото на серията, успяхме да я обърнем с 2 поредни победи във втората и третата среща, което прехвърли напрежението върху Верона.

Александър Николов

“Тук е трудно за всеки съперник“

В напрегнатите моменти под мрежата Лубе се разпалва още повече. Особено в нашата зала играем по-добре, когато сме напълно въвлечени и преживяваме мачовете с максимална емоция. Тук е трудно за всеки съперник, когато сме уверени и решителни. Очаква ни тежка битка в изключително гореща атмосфера. Отдавна не сме играли пред пълна зала и това ни дава допълнителен ентусиазъм. Готови сме напълно“. Срещата ще се проведе днес, на 18 април, от 19:00 ч. българско време, а билетите за залата се разпродадоха още в средата на седмицата.

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Николай Илиев Отговорен редактор
Александър Николов Лубе Чивитанова
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес