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Много жалко: България отстъпи пред Турция в последния си мач от първия турнир Лига на нациите

08 юни 2026, 9:27 часа 458 прочитания 0 коментара
Снимка: BGvolleyball.com
Много жалко: България отстъпи пред Турция в последния си мач от първия турнир Лига на нациите

България допусна загуба с 1:3 (12:25, 9:25, 25:22, 18:25) гейма от Турция в последния си мач от първия турнир от волейболната Лига на нациите за жени в Бразилия. Състезателките на старши треньора Марчело Абонданца изглеждаха доста уморени от четвъртия си мач в рамките на едва пет дни.

„Лъвиците“ изглеждаха доста уморени

Българките стартира слабо мача и предадоха безславно първите два гейма, реализирайки общо само 21 точки. Играта на българките се подобри в третия гейм. В него те изоставаха със 7:10 точки, но изравниха при 10:10. След това играта започна точка за точка до 22:22, когато Микаела Стоянова реализира две поредни точки. Блокада на Цветелина Илиева сложи край на гейма за 25:22. Инерцията от спечеления трети гейм даде предимство на българския тим в началото на четвъртия и националките поведоха първо със 7:4 точки, а след това и с 12:10. Те обаче допуснаха туркините да спечелят осем от следващите девет разигравания, което реши мача.

За България най-резултатна бе Микаела Стоянова с 12 точки, а Борислава Съйкова прибави 10. За Турция Дениз Уянък бе над всички с 19 точки, а 14 добави Япрак Еркек.

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Така след първата от общо три състезателни седмици в Лигата на нациите България заема 16-о място в класирането с една победа и три поражения и 3 спечелени точки. Турция е на 11-а позиция с две победи и две поражения. Лидер е тимът на Япония с четири успеха, нито едно поражение и 11 точки. Следващият мач на България е на 17 юни срещу Полша.

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Бойко Димитров
Бойко Димитров Редактор
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