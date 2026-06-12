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Алекс Николов удължи договора си с Лубе: Тук мога да се развивам и да печеля!

12 юни 2026, 19:03 часа 590 прочитания 0 коментара
Снимка: Официална Фейсбук страница на Лубе
Алекс Николов удължи договора си с Лубе: Тук мога да се развивам и да печеля!

Звездата на българския волейбол - Александър Николов удължи договора си с Лубе Чивитанова. Новото споразумение между страните е до 2029 година. Досегашният му договор беше до юни 2028 година, така че увеличи престоя си с още един сезон. Николов в момента кара четвъртия си сезон в клуба, след като пристигна през 2022/23.

През миналия сезон родната звезда бе реализаратор №1 на Серия А

Роденият през 2003-а година български национал изпрати отличен сезон 2025/26 в италианската Серия А, където завърши като реализатор номер 1. Наскоро обаче Николов даде да се разбере, че съжалява за второто място в крайното класиране на Италия.

„Тук все още мога да се развивам и да печеля!“, заяви Николов, цитиран от страницата на Лубе Чивитанова. В момента той е в националния отбор на България и участва в турнира Лига на нациите.

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Александър Николов Лубе Чивитанова
Бойко Димитров
Бойко Димитров Редактор
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