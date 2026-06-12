Алекс Николов удължи договора си с Лубе: Тук мога да се развивам и да печеля!

Звездата на българския волейбол - Александър Николов удължи договора си с Лубе Чивитанова. Новото споразумение между страните е до 2029 година. Досегашният му договор беше до юни 2028 година, така че увеличи престоя си с още един сезон. Николов в момента кара четвъртия си сезон в клуба, след като пристигна през 2022/23.

През миналия сезон родната звезда бе реализаратор №1 на Серия А

🤝 Patto di ferro tra la Lube e Alex Nikolov

✍️ Prolungamento contrattuale fino al 2029

🎙️ "Qui posso crescere ancora e vincere!"#esserelube #cucinelube #creokitchenshttps://t.co/cEcFl4ibR4 pic.twitter.com/FtaY0g5AhG — A.S. Volley Lube Civitanova (@VolleyLube) June 12, 2026

Роденият през 2003-а година български национал изпрати отличен сезон 2025/26 в италианската Серия А, където завърши като реализатор номер 1. Наскоро обаче Николов даде да се разбере, че съжалява за второто място в крайното класиране на Италия.

„Тук все още мога да се развивам и да печеля!“, заяви Николов, цитиран от страницата на Лубе Чивитанова. В момента той е в националния отбор на България и участва в турнира Лига на нациите.

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