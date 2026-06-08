Национал на България подсилва италианската Суперлига

Волейболният национал Илия Петков, който допринесе за вицешампионската титла на България през 2025 г. направи своя трнасфер в италианската Суперлига. Той ще подсили редиците на Веро Волей Монца в предстоящия сезон. Петков ще играе рамо до рамо с негов съотборник от българския национален отбор - Жасмин Величков.

Българският национал Илия Петков ще донесе опит и качество на италианския гранд Монца

"Веро Волей Монца приветства с добре дошъл Илия Петков, който е централен блокировач и спечели сребърен медал от Световното първенство през миналото лято. Той е фигура с международно реноме, който ще донесе качество, опит и солидност на тима за кампанията 2026/2027”, съобщиха от клуба.

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Роденият в Добрич волейболист има богата клубна история. Той е играл за родния Добруджа 07, Нефтохимик Бургас, френския Сен Кентен, Хебър Пазарджик, полския Скра Белхатов, френския Спейсърс Тулуза Волей и Юса Батери Гротадзолина в Италия. Има завоювани има четири Купи на България и четири Суперкупи на страната и е трикратен шампион на България с Нефтохимик.

"Веро Волей Монца е клуб със страхотна история и успехи, постигнати благодарение на големи играчи, които са се посветили на отбора. Когато получих предложението, нямаше как да пропусна тази възможност. Наистина съм ентусиазиран от това, което предстои", споде българският национал пред сайта на Монца.

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