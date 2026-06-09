Официално: Мони Николов напуска Русия, ще се събере ли с брат си Алекс в Италия?

След като спечели сребърните медали на Световното първенство по волейбол във Филипините през 2025 г. с България, Симеон Николов направи трансфер в руския Локомотив Новосибирск, с който раздели мненията на волейболната общност у нас. Но с добрите си представяния Мони обърна дори критиците на своя страна. След само един сезон, от клуба официално обявиха, че Николов напуска Локомотив, което почти със сигурност означава, че ще се присъедини към брат си Александър в Италия.

Симеон Николов официално напусна Локомотив Новосибирск

Ето какво написаха от Локомотив Новосибирск: “ Българският разпределител Симеон Николов напуска Локомотив Новосибирск! Играчът се присъедини към Локомотив Новосибирск за сезон 2025/26 и спечели два бронзови медала с отбора на руското първенство и Купата на Русия. През сезона разпределителят игра в 43 мача от руското първенство и отбеляза 247 точки (64 аса, 115 точки в атака, 68 блокади). Беше невероятен сезон заедно! Пожелаваме му всичко най-добро – продължаващи успехи, страхотни победи и незабравими преживявания“.

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Мони и Алекс Николови ще заиграят заедно

За Симеон Николов стана ясно, че ще напусне Локомотив Новосибирск когато руснаците започнаха да си търсят друг титулярен разпределител. Големият въпрос сега е къде ще продължи кариерата си Мони. Все още няма нищо официално, но най-вероятно той ще се присъедини към клуба на брат си Александър в Италия – Кучине Лубе Чивитанова. В скорошно интервю техният баща – легендарният Владимир Николов, за пореден път потвърди, че двамата ще заиграят заедно.

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