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Кога и къде да гледаме втория мач на България във волейболната Лига на нациите 2026

11 юни 2026, 13:00 часа 623 прочитания 0 коментара

Първата седмица във волейболната Лига на нациите вече започна, като България беше част от първия мач в Бразилия. "Лъвовете" поведоха на Белгия, но след това допуснаха пълен обрат и загубиха с 1:3 (25:20, 24:26, 24:26, 23:25). Възпитаниците на Джанлоренцо Бленджини влизат във втория си мач срещу Иран жадни за първата си победа, с която да отворят пътя си към топ 8 и 1/4-финалите.

България - Иран: Начален час и ТВ

България взе лесен първи гейм срещу Белгия, но това сякаш изигра лоша шега на "лъвовете". Белгийците взеха три безответни гейма с минимална разлика от 2 точки, като осъществиха пълен обрат и вгорчиха пъврия мач на родните ни национали. Днес, на 11 юни, България влиза във втория си мач жадна за победа. Съперникът е националният отбор на Иран. Последната среща между двете страни беше за Лигата на нациите през 2025 г., като тогава загубихме тежко с 0:3 (17:25, 17:25, 16:25).

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Национален отбор по волейбол

В колко часа започва мачът между България и Иран?

Срещата между България и Иран е насрочена за 22:30 ч. българско време. Иранците също загубиха първата си среща с 1:3 от домакина Бразилия. Техният мач се проведе 7 часа след този на "лъвовете", така че нашите момчета ще имат известно предимство. За всички дати и часове на мачовете на България във волейболната Лига на нациите 2026 можете да проверите пълната програма на "лъвовете".

Коя телевизия ще предава двубоя между България и Иран?

Втората среща на България от волейболната Лига на нациите 2026 ще бъде предавана пряко в българския телевизионен ефир. Мачът с Иран ще бъде излъчен в каналите Max One и Max Sport 2. Ако нямате възможност да гледате двубоя, то може да проследите всичко по-интересно случващо се преди, по време и след неговия край в спортната секция на Actualno.com.

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Николай Илиев
Николай Илиев Редактор
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