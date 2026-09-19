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Капитанът на България разкри какво попречи на "лъвовете" да продължат напред на ЕвроВолей 2026

19 септември 2026, 22:14 часа 1127 прочитания 0 коментара
Снимка: Bulgarian Volleyball Federation
Капитанът на България разкри какво попречи на "лъвовете" да продължат напред на ЕвроВолей 2026

Капитанът на българския национален отбор по волейбол Алекс Грозданов говори след болезненото отпадане на тима от Европейското първенство. "Лъвовете" поведоха с 2:0 в 1/8-финалния сблъсък с Германия, но допуснаха редица грешки и обрат с 2:3. След края на двубоя един от най-опитните играчи в състава на Джанлоренцо Бленджини призна, че напрежението е оказало сериозно влияние в двубоя. Грозданов не скри разочарованието си, но изрази надежда за бъдещето.

Алекс Грозданов: Малките детайли решиха мача

"Разочароващо е пред родна публика, особено да водиш с 2:0. Държахме мача, но не го задържахме. Малките детайли решиха нещата. Те рискуваха. Не удържахме на напрежението и на техния начален удар. Адски разочарован съм. В един момент те направиха жестоки серии на сервис и това ни разклати. Не очаквахме да влезе този сервис. Не можахме да ги превъртим. Борим се за всеки мач, показваме страхотна игра, на моменти не се получава. Има още какво да учим. Със сигурност следващото лято ще бъде по-добро. Ще бъдем по-мотивирани след представянето ни у дома", коментира Грозданов.

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Алекс Грозданов

Следващата година ще се проведе Световното първенство по волейбол. На последното издание на планетарния шампионат през 2025 година "лъвовете" спечелиха сребърните медали. Те отстъпиха единствено пред действащия шампион Италия на финала. Основната цел пред състава на Бленджини пък остава класиране на Олимпийските игри в Лос Анджелис през 2028 година.

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Национален отбор по волейбол Европейско първенство по волейбол Алекс Грозданов
Дария Александрова
Дария Александрова Редактор
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