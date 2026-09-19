Алекс Николов извлече позитивите от болезненото отпадане на България от ЕвроВолей 2026

Голямата звезда на българския национален отбор Александър Николов говори след отпадането на тима от Европейското първенство по волейбол. Топ реализаторът на тима ни изрази надежда, че след време "лъвовете" отново ще имат възможност да играят голям турнир на родна земя. Той не скри разочарованието си от резултата, но акцентира върху позитивните страни от участието на този шампионат. По-големият от братята Николови използва момента и да похвали своите съотборници.

Алекс Николов призна за умора в мача с Германия

Българското участие на ЕвроВолей 2026 приключи по най-болезнения начин. "Лъвовете" поведоха с 2:0 на Германия и се докоснаха до 1/4-финалите, но допуснаха много грешки, които доведоха до обрат за бундестима с 2:3. Николов призна, че в един момент умората е оказала влияние върху българския тим. В последния си двубой от груповата фаза отборът ни пак игра пет гейма - емоционалната победа с 3:2 над Полша.

ОЩЕ: Капитанът на България разкри какво попречи на "лъвовете" да продължат напред на ЕвроВолей 2026

Ето какво каза Алекс Николов:

"Разочароващ край, но беше уникално пътешествие това първенство. Свърши малко преди това, което всички очакваха. Радвам се, че изживяхме всичко това. Дано имаме няколко шанса да играем отново тук, в тази зала. Надяваме се на нещо по-добро догодина. Не ни достигнаха силите и енергия. Усетих по себе си, че ми стана тежко. Първо имах 5 аса без грешки, но след това не направих и един. Не мога да кажа причината. Може би сме се изтощили срещу Полша. Просто не можахме да го направим. Две нови звезди изгряха в националния отбор (Денислав Бърдаров и Жасмин Величков). Да се надяваме, че ще ни радват още дълго време. Дано се развият възможно най-бързо по клубовете си", каза Николов след загубата на България.

ОЩЕ: "Ахилесовата пета" на България: Грешката, която закопа "лъвовете" срещу Германия на ЕвроВолей 2026