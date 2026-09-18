Предимство за България: Гемания е сериозно осакатена преди 1/8-финала

България стигна до 1/8-финалите на Евроволей 2026 след 4 победи и 1 загуба в груповата фаза. "Лъвовете" надделяха над Северна Македония, Португалия, Израел и Полша и загубиха само от Украйна, като това им осигури третото място в групата. А на 1/8-финалите те ще срещнат отбора на Германия. България влиза в срещата на гребена на вълната, след като надделя над актуалния европейски шампион Полша с 3:2. От своя страна германците претърпяха сериозна загуба - разпределителят Йоханес Тиле е контузен и няма да продължи участието си на Евроволей 2026.

Йоханес Тиле отпада от сметките за Германия

Разпределителят на Германия, която ще бъде съперник на България на 1/8-финала на Евроволей 2026, Йоханес Тиле е контузен и за него първенството приключва по-рано от очакваното. Това беше съобщено от местната федерация. Тиле страда от фрактура на метатарзална кост. Той пропусна и един мач от груповата фаза, но тогава поради настинка. В съобщението от германската федерация става ясно, че не може да се определи кога разпределителят е получил контузията.

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Pallavolo EuroVolleyM2026 - Brutte notizie per la Germania: europeo finito per Johannes Tille https://t.co/K1lHaR8b48 — iVolley (@iVolleymagazine) September 17, 2026

Тиле: "Чувствах, че сме в страхотна форма"

Йоханес Тиле вече се е завърнал в Германия, а очакванията са да отсъства между 6 и 8 седмици. Ето какво каза той, цитиран от немската федерация: "Съжалявам за момчетата, защото не мога да продължа да ги подкрепям. Чувствах, че сме в страхотна форма, но съм сигурен, че колегите ми все още могат да постигнат велики неща на това Европейско първенство". Преди това още един играч на Германия отпадна от сметките за турнира поради травма в бедрото. Става въпрос за Мориц Карлицек.

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