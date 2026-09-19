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България е аут от ЕвроВолей 2026! "Лъвовете" полетяха, но бяха безмилостно приземени от Германия

19 септември 2026, 21:35 часа 954 прочитания 0 коментара
Снимка: facebook.com/volleyBUL.official
България е аут от ЕвроВолей 2026! "Лъвовете" полетяха, но бяха безмилостно приземени от Германия

Българският национален отбор отпадна от Европейското първенство по волейбол по много драматичен начин. "Лъвовете" допуснаха обрат и отстъпиха на Германия с 2:3 (21:25, 21:25, 25:19, 25:23, 12:15:) в 1/8-финалния им сблъсък в "Арена София". Те контролираха темпото през първите два гейма, но изпитаха сериозни трудности в останалата част от двубоя и се стигна до тайбрек. В него те направиха много грешки от начален удар и загубиха. В следващия етап от елиминационната фаза бундестимът ще се изправи отново срещу европейския шампион Полша.

България допусна обрат от Германия на 1/8-финала в София

Отборът на Германия започна по-силно и поведе с 4:2 след блок-аут на Тобиас Крик и ас на Ерик Рьорс, но България веднага изравни при 4:4. След това "лъвовете" поеха инициативата и поведоха с две точки, но аут на Аспарух Аспарухов и контра на Ерик Рьорс върна равенството. Двата тима продължиха напълно равностойно до 10:10, след което България поведе с 12:10 след сгрешен сервис на Моритц Райхерт и отлична блокада на Денислав Бърдаров. Авансът на "лъвовете" се увеличи до 17:13. Германците върнаха три точки, което от своя страна накара Джанлоренцо Бленджини да вземе тайм-аут. Грешка на Ян Цимерман и ас на Илия Петков помогнаха на България да излезе с 20:17. Две точки на Александър Николов увеличиха до 23:18, а "трикольорите" спечелиха първия гейм с 25:21 след блок-аут на Аспарух Аспарухов.

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Национален отбор по волейбол на България

"Лъвовете" продължиха доброто си представяне и поведоха с 4:1 в началото на втория гейм. Германия възстанови равенството, преди две грешки на Рьорс и отлична контра на Алекс Николов да върнат аванса от три точки. Българите контролираха двубоя и продължиха да бъдат начело. При 18:13 Аспарухов не успя да блокира добре германска атака, което доведе до две поредни точки за съперника. Германия намали изоставането си до една точка при 19:20, което предизвика Джанлоренцо Бленджини да поиска тайм-аут. Ас на Алекс Николов помогна за 23:20. Грешка на бундестима спечели гейма за България - 25:21. 

България срещна сериозни трудности в третия и четвъртия гейм, а след това допусна много грешки в тайбрека

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Германия поведе в началото на третия гейм, но "лъвовете" съвсем скоро излязоха напред в резултата - 4:2. Съперникът стигна до равенство при 7:7, но точка на Алекс Николов даде минимален аванс на България. Срещата продължи да бъде равностойна, а бундестимът поведе с 12:9. Германците направиха всичко по силите си да останат в мача, успяха да запазят аванса си и спечелиха третата част с 25:19. Четвъртият гейм започна много оспорвано, като двата тима вървяха наравно до 10:10. Бундестимът взе лек аванс при 21:18. Отличен ас на Аспарух Аспарухов за 20:22 върна надеждите на "лъвовете", последвана от блокада на братя Николови. България изравни при 24:24 след силен сервис на Мони и аут на германците. След видеопреглед се оказа, че има докосване и Германия спечели гейма с 25:23.

Тайбрекът също започна оспорвано, но Германия поведе с две точки при 4:2. Александър Николов намали изоставането, а по-малкият му брат Симеон допринесе за равенството 5:5. Отново Алекс изравни при 6:6. Бундестимът дръпна с 10:8, но след прекъсване за родния тим Мони Николов намали изоставането. Последва сервис в мрежата на Аспарух Аспарухов и на Руси Желев и Германия поведе с 12:10. Аут от съперниковия ас остави аванса минимален. За съжаление, Симеон Николов също не намери очертанията от начален удар.  Блок-аут за 12:14 и България остава в мача. Сервис в мрежата на мартин Атанасов сложи край на двубоя.

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Национален отбор по волейбол Европейско първенство по волейбол
Дария Александрова
Дария Александрова Редактор
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