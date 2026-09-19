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България - Германия: Кога и къде да гледаме 1/8-финала на ЕвроВолей 2026

19 септември 2026, 6:00 часа 750 прочитания 0 коментара
Снимка: facebook.com/volleyBUL.official
България - Германия: Кога и къде да гледаме 1/8-финала на ЕвроВолей 2026

Българският национален отбор по волейбол започва битката на директните елиминации на ЕвроВолей 2026. "Лъвовете" се изправят срещу Германия в един от най-очакваните 1/8-финални сблъсъци, след като завършиха на трето място в група B с четири победи и една загуба. Германците пък приключиха груповата фаза на втора позиция в група D

Двубоят е особено важен за България, която играе пред собствена публика в София. При успех тимът на Джанлоренцо Бленджини ще се класира за четвъртфиналите, където ще срещне победителя от другия 1/8-финал в потока – Полша или Латвия. Страната ни не е стигала до 1/4-финал на европейско първенство за мъже от 2017 година насам.

България - Германия: Дата и начален час

Мачът България - Германия ще се играе в събота, 19 септември 2026 г., от 19:00 часа българско време. Срещата от 1/8-финалите на ЕвроВолей 2026 ще се проведе в "Арена 8888 София", където националите изиграха и петте си двубоя от груповата фаза. Така волейболистите ще могат да разчитат и на подкрепата на домакинските фенове, които вдигнаха голям шум в последния мач срещу Полша.

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Национален отбор по волейбол

По коя телевизия ще дават мача България - Германия

1/8-финалът между Германия и България ще бъде излъчен пряко по bTV Action. Двубоят ще бъде достъпен и онлайн в платформата VOYO. Специалното студио на bTV Action ще започне един час преди първия съдийски сигнал, за да даде на зрителите допълнителна информация и анализ преди решаващия сблъсък.

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Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Редактор
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